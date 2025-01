Offerta limitata: risparmia $150 sul Galaxy S24 da 256GB su Amazon

Un’opportunità da non perdere per gli appassionati della tecnologia: Amazon ha lanciato una promozione che consente di risparmiare $150 sull'acquisto del Galaxy S24 con 256GB di memoria. Questo smartphone è disponibile in tre eleganti colorazioni: Nero Onice, Viola Cobalto e Giallo Ambra. Con un risparmio che supera l'offerta del Black Friday, questa è un'occasione da considerare seriamente.

Dettagli dell'offerta su Amazon

La promozione attuale su Amazon si traduce in un notevole sconto del 17% sul prezzo di listino dell'Galaxy S24 da 256GB, originariamente valutato intorno ai $860. Non solo il risparmio è sostanzioso, ma la durata dell'offerta è limitata nel tempo, il che aggiunge un senso di urgenza per chi volesse approfittarne. Gli utenti interessati possono scegliere tra le colorazioni Nero Onice, Viola Cobalto e Giallo Ambra, tutte a prezzo ridotto. Se sei nel mercato per un nuovo smartphone, questa potrebbe essere la scelta perfetta grazie alle sue capacità di archiviazione e alle funzionalità avanzate.

Offerta di Best Buy sul Galaxy S24 da 128GB

Coloro che non necessitano di 256GB di memoria possono considerare l’offerta di Best Buy sul modello base dell'Galaxy S24, che offre un risparmio di $150 sui modelli da 128GB. I prezzi partono da $799.99, quindi, con la riduzione in corso, il prezzo scende a $649.99. Ma l’affare diventa ancora più interessante: coloro che attivano il dispositivo immediatamente possono ottenere un ulteriore sconto di $100, portando il prezzo a $549.99. Questa promozione risulta vantaggiosa per chi ricerca un dispositivo performante senza la necessità di spazio di archiviazione extra.

Prenotazioni per il Galaxy S25

Intanto, Samsung ha aperto le prenotazioni per il nuovo Galaxy S25, e chi effettua una prenotazione potrà ricevere un credito Samsung di $50, insieme alla possibilità di partecipare all’estrazione di un credito di $5,000. Solo per i clienti che prenotano, è prevista anche l’opportunità di risparmiare fino a $1,250 extra quando si decide di scambiare un dispositivo esistente. Le prenotazioni sono disponibili non solo per il Galaxy S25 Ultra, ma anche per i modelli S25 Plus e S25, con vantaggi simili.

Caratteristiche del Galaxy S24

Il Galaxy S24 continua a ricevere elogi per il suo design compatto e le specifiche tecniche impressionanti. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6.2 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, promette un'esperienza visiva entusiasmante. Internamente, il dispositivo è alimentato dal chip Snapdragon 8 Gen 3, che garantisce prestazioni elevate. Inoltre, gli utenti possono sfruttare le funzionalità avanzate dell'intelligenza artificiale e un comparto fotografico di alto livello, composto da una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo zoom da 10 MP e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP. Le immagini scattate con questo smartphone si sono rivelate dettagliate e con colori accurati, un miglioramento rispetto ai modelli precedenti.

Supporto software prolungato

Infine, uno dei maggiori vantaggi dell'acquisto di un Galaxy S24 è il supporto software. Samsung ha promesso sette anni di aggiornamenti per il sistema operativo e la sicurezza, assicurando che il dispositivo rimarrà performante e aggiornato nel tempo. Pertanto, per chi è alla ricerca di un telefono di alta qualità con un eccellente supporto futuro, questa offerta di $150 di sconto sul Galaxy S24 potrebbe rivelarsi un investimento intelligente.