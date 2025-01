Offerta imperdibile su Amazon: iPhone 16 Pro a un prezzo mai visto prima

Amazon propone un’interessante promozione sull’iPhone 16 Pro, il quale adesso è disponibile nella versione da 128 GB a 1131 euro, cifra mai raggiunta finora. Questo dispositivo, presentato ufficialmente da Apple, è atteso come uno dei modelli di punta del 2024 e 2025. La variante scontata non solo attrae per il prezzo, ma anche per le sue caratteristiche innovative.

Caratteristiche principali dell’iPhone 16 Pro

L’iPhone 16 Pro, pur mantenendo un design simile all’iPhone 15 Pro, introduce diverse novità che mirano a migliorare l’esperienza utente. Un elemento saliente è il potente processore A18 Pro, che offre prestazioni elevate e una maggiore efficienza energetica. Inoltre, è presente un nuovo tasto per il controllo della fotocamera, rendendo più immediato scattare foto e registrare video.

Un altro aspetto rilevante è l’aggiornamento della fotocamera Ultra Wide, ora con risoluzione di 48 megapixel, che permette di catturare immagini con luminosità e dettagli superiori. Lo schermo è più grande rispetto ai modelli precedenti, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva, mentre la possibilità di girare video in Dolby Vision 4K a 120 fps offre una qualità cinematografica. Con l’introduzione del Wi-Fi 7, i trasferimenti dati diventano più rapidi, a vantaggio di streaming e download.

Dettagli sulla promozione di Amazon

La promozione attuale di Amazon non si limita al solo prezzo, ma include anche vantaggi logistici interessanti. Gli acquirenti possono godere di spedizione immediata: ordinando oggi, il dispositivo può essere ricevuto già dal giorno successivo. Attualmente, la versione da 128 GB è in vendita a 1131 euro, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo di listino di 1239 euro. Questo rappresenta il massimo sconto mai avuto su Amazon per questo modello.

In aggiunta, è disponibile la modalità di acquisto a rate senza interessi, un’opzione che si rivela utile per coloro che preferiscono distribuire il pagamento nel tempo. Per trovarla, basta controllare nel carrello al momento dell’acquisto, anche se non appare direttamente nella pagina del prodotto.

Politiche di reso flessibili per gli acquirenti

Un ulteriore vantaggio per gli utenti è la possibilità di rinunciare all'acquisto dopo 15 giorni. Qualora il cliente non fosse soddisfatto del prodotto, può restituire l’iPhone senza problemi, rispedendolo a Amazon. Questa politica di reso flessibile offre un ulteriore incentivo per chi è indeciso, rendendo così questo acquisto privo di rischi.

Amazon continua a distinguersi come piattaforma di riferimento non solo per le sue imbattibili offerte, ma anche per il servizio clienti e la facilità di gestione degli ordini. Con questo sconto sull’iPhone 16 Pro, la compagnia ripropone un’occasione che molti possono considerare al pari delle festività o dei lanci tecnici.