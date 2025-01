Offerta imperdibile: ASUS ROG Ally con AMD Ryzen Z1 Extreme in saldo a 499,99$

Il mondo delle console portatili è in continua espansione, offrendo sempre più opzioni ai videogiocatori. Tra i vari modelli in circolazione, l'ASUS ROG Ally si distingue per le sue caratteristiche avanzate e per la qualità dell'esperienza di gioco. Attualmente disponibile in promozione, il modello superiore con processore AMD Ryzen Z1 Extreme è in vendita a un prezzo ridotto di 150 dollari, portando il costo totale a 499,99 dollari. Questa offerta è valida presso il rivenditore Best Buy, dove è possibile trovare il modello con 512GB di memoria.

Caratteristiche dell'ASUS ROG Ally

L'ASUS ROG Ally con AMD Ryzen Z1 Extreme è una console portatile progettata per offrire un'esperienza di gioco paragonabile a quella di un PC. Equipaggiata con un display da 7 pollici, la console presenta comandi di gioco integrati e la possibilità di collegarsi a un televisore, permettendo di utilizzare anche controller remoti per un'ulteriore comodità. Con questo dispositivo, il gaming in movimento non è mai stato così semplice e divertente. La qualità del display è notevole; offre una risoluzione Full HD con una luminosità massima di 500 nit e una frequenza di aggiornamento che può raggiungere i 120Hz, assicurando un gameplay fluido. I giocatori possono anche selezionare una frequenza di aggiornamento più bassa di 30Hz per conservare la durata della batteria.

Performance e versatilità

Grazie al robusto processore AMD Ryzen Z1 Extreme, l'ASUS ROG Ally è capace di raggiungere una potenza di elaborazione di 2,8 teraflops, affiancato da 16GB di RAM DDR5, un valore paragonabile a quello dei laptop di grande formato. Questo consente di eseguire giochi per PC senza compromessi, rendendo la console ideale per chi cerca prestazioni elevate anche lontano da casa. La console gira su Windows 11, permettendo l’accesso a una vasta gamma di piattaforme di gioco, tra cui Steam, Epic Games Store e NVIDIA GeForce Now. Inoltre, gli utenti possono effettuare operazioni quotidiane come scrivere documenti, controllare e-mail e modificare file, ampliando così le possibilità d'utilizzo al di là del solo gaming.

Autonomia e possibilità di espansione

Sebbene l'autonomia di gioco di 1-2 ore possa sembrare limitata per alcuni, è importante considerare la potenza richiesta per far girare giochi di qualità PC. Tuttavia, l'ASUS ROG Ally è dotata di uno slot per schede microSD, consentendo una facile espansione dello spazio di archiviazione, risolvendo così il potenziale problema dei 512GB di memoria. Sono presenti anche un jack audio da 3,5 mm e una porta USB-C, che supporta la soluzione di docking XG di ASUS, aumentando ulteriormente la versatilità del dispositivo.

L'opportunità da non perdere

Concludendo, l'offerta per l'ASUS ROG Ally a 499,99 dollari rappresenta un'eccellente opportunità per chi cerca una console portatile di alto livello. Tali promozioni non sono comuni, e considerando che il modello base con processore AMD Ryzen Z1 è già venduto a questo prezzo, l'acquisto del modello superiore è decisamente vantaggioso. Se stai pensando di arricchire la tua esperienza di gioco portatile, è consigliabile cogliere al volo questa occasione prima che scompaia.