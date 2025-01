Nvidia presenta la nuova generazione di schede grafiche RTX 5090 e RTX 5080 con disponibilità limitata

Con l'arrivo delle schede grafiche di nuova generazione RTX 5090 e RTX 5080, Nvidia si prepara a lanciare sul mercato due prodotti molto attesi. Le aspettative sono alte, ma le notizie relative alla disponibilità non sono delle migliori: pare che ci sarà una grave carenza di pezzi, il che potrebbe influenzare le vendite e i tempi di attesa per i consumatori.

Problemi di disponibilità per le schede grafiche RTX

Secondo quanto riferito da Tim Adams, a capo della comunità GeForce di Nvidia, l'azienda prevede una domanda elevata per le nuove schede. Con un post su un forum, Adams ha affermato: “Ci aspettiamo una domanda significativa per la GeForce RTX 5090 e 5080 e crediamo che si potrebbero verificare esaurimenti di stock." Questo avviso ha subito messo in allerta i rivenditori e i consumatori, che già sapevano delle difficoltà di approvvigionamento.

Le preoccupazioni non sono infondate: diversi rivenditori e costruttori di sistemi hanno avvertito che alcune schede RTX 5090 potrebbero non essere disponibili fino a febbraio e che i ritardi potrebbero protrarsi anche per settimane o addirittura mesi. Un esempio è PowerGPU, un importante costruttore di sistemi, che la scorsa settimana ha informato che gli era stato comunicato di attendersi una situazione di scorte limitate nei primi tre mesi dopo il lancio.

Strategia di approvvigionamento di Nvidia

Nvidia e i suoi partner stanno lavorando costantemente per incrementare l’offerta delle schede grafiche e per garantire che un numero maggiore di GPU possa raggiungere i rivenditori. “Nvidia e i nostri partner stanno spedendo più stock a tutti i rivenditori ogni giorno per aiutare a portare le GPU nelle mani dei giocatori,” ha continuato Adams nel suo intervento. Questo impegno mira a rispondere alla crescente richiesta di hardware di alta qualità da parte degli appassionati di videogiochi.

Nonostante l’intenzione di massimizzare le consegne, l’inevitabile domanda supera l’offerta esistente, portando a preoccupazioni tra i gamer e gli appassionati di tecnologia. Le vendite delle schede grafiche di ultima generazione sono sempre state influenzate da una combinazione di fattori, tra cui la presenza di miner minerari nel mercato e la crescente popolarità dei giochi ad alte prestazioni.

Un futuro incerto per i consumatori

Con la situazione attuale, i consumatori che sperano di ottenere una delle nuove schede grafiche potrebbero dover affrontare sfide significative. Aspettative di tempo di attesa prolungate, possibilità di surriscaldamento nei rivenditori e la necessità di monitorare costantemente la disponibilità diventano parte della strategia di acquisto.

Datandosi alla situazione attuale, potrebbe essere saggio per i potenziali acquirenti considerare con attenzione le loro opzioni e prestare attenzione agli aggiornamenti di Nvidia e dei rivenditori. L’obiettivo dell’azienda di tenere il passo con la forte domanda è chiaro, ma la realtà di una disponibilità limitata rappresenta un ostacolo significativo che richiederà un’attenta pianificazione da parte dei consumatori per garantirsi ora come ora un’opportunità di acquisto.