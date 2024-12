NVIDIA presenta il nuovo server AI GB300 con prestazioni superiori e avanzamenti tecnologici

NVIDIA continua a spingere i confini della tecnologia dei server AI con il lancio imminente del suo nuovo modello GB300. Basato sul chip GPU B300 della serie Blackwell Ultra, questo server promette prestazioni notevolmente migliorate rispetto ai suoi predecessori. Con funzionalità all'avanguardia e un design innovativo, il GB300 si prepara a stabilire nuovi standard nel settore dell'intelligenza artificiale e dell'elaborazione dati.

Prestazioni eccezionali del nuovo chip GPU B300

Il cuore pulsante del server GB300 è il chip GPU B300, che offre una potenza di calcolo FP4 superiore di 1,5 volte rispetto al modello precedente, il B200. Questa straordinaria capacità prestazionale apre nuove opportunità per le applicazioni AI, dall'analisi dei dati al riconoscimento delle immagini, fino alla formazione di modelli complessi. Con un assorbimento energetico di 1400 W per scheda, il B300 è progettato per gestire carichi di lavoro intensivi, mantenendo al contempo un'ottima efficienza energetica.

L'aggiunta di 288 GB di memoria HBM3e rappresenta un significativo passo in avanti, consentendo al GB300 di elaborare informazioni in modo rapido e fluido. Grazie a una nuova architettura a 12 strati, questo sistema di memoria è in grado di fornire una larghezza di banda elevata, essenziale per le applicazioni più esigenti. Gli ingegneri di NVIDIA hanno ripensato anche al sistema di raffreddamento, modernizzandolo con piastre di raffreddamento ad acqua altamente efficienti e connessioni rapide, per garantire temperature di esercizio ottimali.

Miglioramenti nelle capacità di rete e infrastruttura di supporto

Un altro aspetto notevole del GB300 è il potenziamento delle capacità di rete. Con l'integrazione di schede di rete ConnectX 8 e moduli ottici da 1,6T, il server offre una velocità di trasmissione dati senza precedenti. Questo upgrade consente di gestire volumi massivi di dati in tempo reale, fondamentale per applicazioni di machine learning e deep learning.

Il cabinet NVL72 del GB300 introduce nuove funzionalità, come la standardizzazione dei vassoi dei condensatori e un'opzione per il sistema di alimentazione di emergenza Battery Backup Unit . Questo sistema di backup è fondamentale per garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza. Ogni modulo BBU ha un costo di produzione di circa 300 dollari, mentre un sistema BBU completo per il GB300 richiede circa 1.500 dollari di investimento.

Costi di produzione e requisiti dei supercondensatori

Per il corretto funzionamento del server e per massimizzare l'efficienza energetica, sono necessari anche supercondensatori. Ogni rack NVL72 richiede oltre 300 unità di questi dispositivi, il cui costo si aggira tra 20 e 25 dollari per unità. Questo investimento complessivo contribuisce a garantire che il GB300 operi in modo ottimale, sfruttando tutte le potenzialità della tecnologia implementata.

Il GB300 non solo promette prestazioni eccezionali, ma rappresenta anche un investimento significativo per le aziende che desiderano spingere le proprie applicazioni AI a nuovi livelli. Con la sua dotazione di CPU Grace e GPU Blackwell Ultra, il server sta anche facendo strada per l'introduzione dello standard di memoria LPCAMM, sia nei server che nei dispositivi portatili, come laptop e desktop. Tuttavia, i dettagli specifici sui moduli di memoria LPCAMM saranno resi noti solo al momento del lancio ufficiale del prodotto.

Con tutte queste innovazioni, il GB300 si configura come un punto di riferimento nella tecnologia dei server AI e rappresenta un passo significativo nell'evoluzione delle infrastrutture informatiche moderne.