Nvidia lancia la nuova serie di GPU RTX 50, ma dice addio a vecchie architetture

Nvidia, leader nel settore delle schede grafiche, ha annunciato il lancio della serie RTX 50, a partire dal modello RTX 5090. Queste GPU sono basate sulla nuova architettura Blackwell, che promette miglioramenti significativi nelle prestazioni e nell'efficienza. Tuttavia, con questa novità, arriva anche la notizia che l'azienda sta mettendo da parte il supporto per alcune delle sue più vecchie architetture grafiche, come segnalato nelle note di rilascio di CUDA.

Fine del supporto per architetture storiche

Le note di rilascio di CUDA rivelano che il supporto per le architetture Maxwell, Pascal e Volta verrà considerato "completo" e sarà congelato in un prossimo aggiornamento. Queste architetture comprendono le schede della serie GeForce GTX 700, fino alla serie GTX 1000 del 2016, oltre a diverse schede Quadro e Titan. Nonostante siano ancora incluse nel pacchetto driver Game Ready di dicembre, il termine del supporto per nuove funzionalità CUDA indica che tali GPU potrebbero essere escluse dalle future versioni dei driver, lasciando gli utenti con limitate possibilità di aggiornamento.

Nvidia ha l'abitudine di interrompere il supporto per le architetture più datate a intervalli regolari. Infatti, nel 2021, l'azienda aveva già deciso di ritirare la compatibilità per alcuni modelli, mentre AMD ha compiuto scelte simili nel 2023, abbandonando diversi GPU significativi. Questa prassi permette a entrambe le aziende di concentrarsi su architetture più recenti e su nuove tecnologie.

Differenze nel supporto tra nuove e vecchie architetture

Sebbene Nvidia e AMD forniscano ancora un ramo di driver separato per alcune schede più vecchie, gli aggiornamenti di questi driver avvengono con una frequenza ridotta, solitamente ogni pochi mesi. Il focus per questi driver risiede principalmente in aggiornamenti di sicurezza piuttosto che nell'introduzione di nuove funzionalità o ottimizzazioni delle performance per i titoli più recenti. Questo porta gli utenti con hardware più vecchio a trovarsi in una situazione di stagnazione, dove non possono più beneficiare degli ultimi miglioramenti tecnologici.

Molti professionisti nel settore della grafica e del gaming si trovano quindi di fronte alla scelta di continuare a utilizzare le loro GPU più datate, con il rischio di perdere accesso a software e giochi ottimizzati per le nuove architetture, oppure investire in nuovi modelli, come la serie RTX 50, per rimanere al passo con i progressi tecnologici.

Implicazioni per il mercato delle GPU

La mossa di Nvidia di lanciare la serie RTX 50 e, allo stesso tempo, di abbandonare il supporto per architetture più vecchie potrebbe influenzare significativamente le scelte di acquisto degli utenti e le future strategie di mercato. I gamers e i professionisti della grafica potrebbero sentirsi incentivati ad aggiornare il proprio hardware, non solo per ottenere migliori prestazioni, ma anche per garantire la compatibilità con i futuri aggiornamenti software e le innovazioni nel campo della grafica.

Ciò potrebbe portare a un incremento della domanda per le nuove GPU RTX 50, mentre i modelli più vecchi rischiano di perdere valore nel mercato dell'usato. Gli sviluppatori dovranno anche prendere in considerazione questi cambiamenti, progettando i loro giochi per sfruttare al meglio le nuove tecnologie e garantendo esperienze di gioco fluide e immersive per gli utenti dotati di hardware attuale.

In un panorama in continua evoluzione come quello della tecnologia grafica, le decisioni di aziende come Nvidia e AMD possono avere ripercussioni a lungo termine su produttori, sviluppatori e consumatori.