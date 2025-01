NVIDIA in vetrina al CES 2024: le RTX 5000 stabiliscono nuovi standard di prestazioni

L'evento CES 2024 ha visto protagoniste le schede grafiche della NVIDIA con il lancio della nuova serie RTX 5000, accolto con entusiasmo dal pubblico. Le nuove GPU non solo si sono distinte per le innovative tecnologie offerte, ma hanno anche superato le aspettative di prezzo rispetto alla concorrenza. Mentre AMD ha sorpreso tutti annullando l'annuncio delle Radeon RX 9070, NVIDIA ha dimostrato di avere le carte in regola per dominare il mercato, grazie a un'ottimizzazione dei costi per la maggior parte dei modelli.

Details dei prezzi delle schede grafiche RTX 5000

A differenza delle previsioni di ulteriori incrementi sui prezzi, NVIDIA ha presentato la sua serie RTX 5000 con una strategia commerciale interessante. Infatti, mentre solo la RTX 5090 ha visto un aumento di prezzo rispetto al precedente modello RTX 4090, gli altri modelli si attestano su costi più competitivi. Di seguito si riportano i listini ufficiali in Italia:

RTX 5090 : 2389€

: 2389€ RTX 5080 : 1199€

: 1199€ RTX 5070 Ti : 899€

: 899€ RTX 5070: 659€

Questi prezzi allettanti hanno già suscitato grande interesse tra i videogiocatori e gli appassionati, in particolare per la RTX 5080. L'opinione generale sottolinea che i miglioramenti prestazionali emersi con il DLSS 4 offrono un valore incredibile, portando il rapporto prezzo/prestazioni a livelli molto superiori rispetto alla generazione precedente. Di conseguenza, il desiderio di possedere una delle nuove schede grafiche è palpabile.

Le innovazioni tecnologiche di DLSS 4

Uno degli argomenti cardine presentati da NVIDIA riguarda il DLSS 4, che rappresenta un notevole passo avanti nella tecnologia di rendering e utilizzo dell'intelligenza artificiale nel gaming. Confrontando i risultati prestazionali tra le nuove RTX 5000 e le precedenti RTX 4000, appare chiaro come la semplice rasterizzazione stia rapidamente perdendo rilevanza. La rasterizzazione tradizionale ha mostrato miglioramenti marginali, mentre l'implementazione del DLSS 4 ha raddoppiato i framerate, raggiungendo livelli mai visti prima.

Questo balzo tecnologico è reso possibile grazie a varie innovazioni, tra cui il Multi Frame Generation, che ottimizza come i dati vengono elaborati. Diverse caratteristiche come la generazione di animazioni da un prompt testuale e i RTX Neural Shaders contribuiscono anch'esse a migliorare l'esperienza globale di gaming. Tuttavia, nonostante i vantaggi esposti, durante l'evento non sono stati forniti dettagli esaustivi sull'implementazione pratica di queste nuove funzioni.

L’intervento di Huang e l’assenza di competenze

Durante la presentazione, Jensen Huang, CEO di NVIDIA, ha accennato a molte delle novità delle RTX 5000 senza scendere nei dettagli. Anzi, gran parte del tempo è stata dedicata ad ambiti come la robotica, l'automotive e le soluzioni enterprise, che rappresentano un segmento di mercato fondamentale per l'azienda. Le stime indicano infatti che circa il 90% del fatturato di NVIDIA proviene da queste aree.

Al di là delle performance, è stato notato che mancano informazioni specifiche sul DLSS 4, in particolare sul motore IA integrato. Dettagli importanti come l'aggiornamento a NVIDIA Reflex 2, che promette una riduzione fino al 75% delle latenze attraverso la tecnologia Frame Warp, non sono stati neppure menzionati sul palco, evidenziando un gap informativo da colmare.

Compagnia senza concorrenti: una visione sul mercato

In assenza di qualsiasi annuncio da parte di AMD al CES 2024, è difficile dire se questo abbia effettivamente favorito NVIDIA. Le RTX 5000, posizionate a prezzi competitivi, avrebbero potuto affrontare una dura concorrenza se le Radeon RX 9000 fossero state presentate contemporaneamente. Questo porta a riflettere sul perché AMD abbia scelto di posticipare il lancio delle sue nuove schede grafiche.

In questo contesto, sembra che l'unico ostacolo per NVIDIA possa essere rappresentato da se stessa. Un passo falso potrebbe riaprire spazi al confronto frontale, ma per ora le RTX 5000 stanno ricevendo recensioni positive e mostrano un potenziale che promette di affermarsi nel mercato, rendendo l'attesa per il lancio delle nuove GPU piuttosto intensa.