Nvidia e il lancio dell'RTX 5090: criticità e scarsità di disponibilità sul mercato

Il recente lancio della scheda grafica RTX 5090 da parte di Nvidia, il cui prezzo si attesta intorno ai 1.999 dollari, ha generato molta agitazione tra i consumatori. Tuttavia, le aspettative non sono state soddisfatte, poiché molti appassionati di gaming hanno trovato solo pochi esemplari disponibili. Gli utenti di Reddit hanno iniziato a segnalare questa situazione di scarsità, rivelando non solo la frustrazione degli acquirenti, ma anche il diffuso sentirsi ingannati da quella che viene definita una “finta uscita” del prodotto.

La frustrazione degli acquirenti

Diversi utenti hanno passato notti intere in fila davanti ai negozi per assicurarsi il nuovo modello, ma la delusione è stata grande quando si sono trovati di fronte a scorte estremamente limitate. In alcuni Micro Center americani, come quello di Tustin in California, l’inventario si è rivelato sorprendentemente scarso. Alcuni luoghi non avevano affatto la RTX 5090 in vendita, mentre altri ne distribuivano solo un numero esiguo, creando un senso di competizione tra i clienti. Le attese si sono protratte per giorni, ma i risultati sono stati insoddisfacenti per molti.

I post su Reddit si sono riempiti di lamentele riguardanti il lancio, agli avvisi che i rivenditori locali, come Best Buy e Amazon, hanno esaurito velocemente le loro scorte, generando un clima di insoddisfazione tra i gamers desiderosi di mettere le mani sulla nuova scheda. Alcuni utenti hanno condiviso addirittura alcun voucher di acquisto distribuiti a Miami, dimostrando la corsa disperata per ottenere il prodotto.

Situazione nei negozi e reazioni dal settore

Diverse aziende di assemblaggio di sistemi, tra cui uno dei maggiori integratori negli Stati Uniti, hanno ricevuto una sola RTX 5090 al lancio, mentre altri negozi non hanno ricevuto nemmeno un'unità. I produttori più piccoli, come confermato da recenti rapporti, hanno tentato di assicurarsi almeno un esemplare, ma il risultato è stato generalmente deludente, con uno di loro che ha ricevuto solo 20 schede, tutte vendute in pre-assemblati in pochi minuti.

La realtà nei retailer non è felice, con molti di essi che ora offrono esclusivamente prenotazioni per la RTX 5090. Alcuni negozi del Regno Unito, come Scan, hanno avvisato i clienti che le scorte non saranno disponibili fino alla fine di maggio, ossia quattro mesi dopo la data di lancio. Tale situazione ha aperto la strada al fenomeno dei rivenditori scalper, che approfittano della scarsità di prodotto per rivendere le schede su piattaforme come eBay a prezzi esorbitanti, talvolta superiori ai 5.000 dollari.

Un mercato in crisi e le prospettive future

L’alta domanda unitamente alla bassa disponibilità ha portato a un mercato cambiato. Tutto ciò non ha potuto far altro che alimentare le speculazioni sul valore delle schede RTX 5090. Un noto YouTuber, che ha trovato un annuncio per la scheda a 5.800 dollari su Facebook, ha sottolineato il paradosso in cui si trovano gli appassionati: aspettative elevate e accesso limitato al prodotto.

Relativamente al futuro, si prevede che Nvidia dovrà affrontare sfide significative nella gestione delle scorte per soddisfare la crescente domanda. La frustrazione appena espressa dai consumatori potrebbe tradursi in scelte di acquisto alternative, se le carenze di inventario dovessero persistere. Mentre l'innovazione tecnologica avanza, resta da vedere come Nvidia risponderà per migliorare la situazione e ridurre lo scetticismo attorno ai suoi lanci di prodotti futuri.