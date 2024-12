Nuovi laptop MSI AI+ disponibili in Italia: scopri prezzi e specifiche

La tecnologia dei laptop continua a evolversi e MSI ha fatto un passo importante con il lancio della sua nuova linea di notebook MSI AI+. Questi laptop, che integrano funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e si avvalgono delle ultime schede video NVIDIA, sono ora disponibili anche in Italia. Con tre modelli distintivi in offerta, vediamo in dettaglio le caratteristiche di ciascuna versione, analizzando come possono soddisfare le esigenze di vari utenti, dai creatori di contenuti ai gamer.

MSI Creator A16 AI+: potenza per i creatori di contenuti

Il MSI Creator A16 AI+ A3HVFG è progettato per i professionisti che si dedicano alla creazione di contenuti. Questo notebook è equipaggiato con una CPU AMD Ryzen AI 9 365 affiancata da una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop. L'implementazione di 32 GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 1 TB assicura che anche le attività di rendering più complesse possano essere completate senza intoppi.

Il display IPS LCD da 16 pollici offre una risoluzione Quad HD+ con un fattore di forma 16:10 e un refresh rate a 240 Hz, ottimizzando l'esperienza visiva. Completa l'esperienza anche l'audio stereo con certificazione Hi-Res Audio e una webcam 1080p, che è utile per streaming e videochiamate professionali.

Per quanto riguarda la connettività, il Creator A16 AI+ è dotato della scheda di rete FastConnect 7800 di Qualcomm, supportando Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Le porte disponibili sono varie e includono due USB-A, una USB-C compatibile con Thunderbolt 4, una porta Gigabit Ethernet, una porta HDMI 2.1 e un jack audio combo. Il modello include anche un lettore di impronte digitali per garantire maggior sicurezza.

Questo modello è alimentato da una batteria da 99,9 Wh, ricaricabile tramite un alimentatore da 240 W. Il sistema operativo installato è Windows 11 Home, rendendolo pronto all'uso fin da subito.

Specifiche tecniche MSI Creator A16 AI+

Dimensioni: 355,8 x 259,7 x 19,95 mm

Peso: 2,1 kg

CPU: AMD Ryzen AI 9 365

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop

Schermo: IPS LCD 16" QHD con refresh rate 240 Hz

con refresh rate Memoria: 32 GB LPDDR5x-7500

Storage: 1 TB SSD NVMe , secondo slot disponibile

, secondo slot disponibile Webcam: 1080p

Batterie: 99,9 Wh , alimentatore da 240 W

, alimentatore da Sistema Operativo: Windows 11 Home

MSI Stealth A16 AI+: performance da gaming

Il MSI Stealth A16 AI+ A3XVGG è il fratello "cattivo" del Creator, progettato pensando ai gamer. Anche questo modello mantiene molte delle caratteristiche del Creator A16, ma con alcuni potenziamenti significativi in termini di performance. La scheda madre è equipaggiata con una CPU AMD Ryzen 9 HX 370, abbinata a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop.

Le specifiche generali rimangono simili, con 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB. Anche in questo caso, il display è da 16 pollici con risoluzione QHD e refresh rate a 240 Hz per garantire un gaming fluido e reattivo. La connettività non cambia, con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, e una gamma completa di porte.

L'audio e la webcam sono standard per una buona esperienza multimediale, ma il design complessivo è più audace, pensato per attrarre i gamer appassionati. La batteria è anch'essa di 99,9 Wh e supporta la ricarica rapida tramite alimentatore da 240 W, assicurando ore di utilizzo intensivo.

Specifiche tecniche MSI Stealth A16 AI+

Dimensioni: 355,8 x 259,7 x 19,95 mm

Peso: 2,1 kg

CPU: AMD Ryzen 9 HX 370

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop

Schermo: IPS LCD 16" QHD con refresh rate 240 Hz

con refresh rate Memoria: 32 GB LPDDR5x-7500

Storage: 1 TB SSD NVMe , secondo slot disponibile

, secondo slot disponibile Webcam: 1080p

Batterie: 99,9 Wh , alimentatore da 240 W

, alimentatore da Sistema Operativo: Windows 11 Home

MSI Prestige 16 AI+: eleganza e produttività

L’MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG rappresenta un'opzione destinata a professionisti e utenti business. Il suo design è più sobrio rispetto agli altri modelli, ma offre una potenza adeguata per qualsiasi attività di lavoro. Equipaggiato con una CPU Intel Core Ultra 7 258V e una GPU Intel Arc 140V, è in grado di gestire efficacemente le applicazioni di produttività.

Questo modello, con i suoi 32 GB di RAM e 1 TB di SSD NVMe, offre prestazioni elevate. Uno dei punti di forza di questo laptop è il display OLED da 16 pollici con risoluzione UHD+, che fornisce una visualizzazione vivida e dettagliata, perfetta per il design grafico e altre attività visive.

La connettività include il supporto per Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, con numerose porte a disposizione, quali USB-C, USB-A, HDMI 2.1, lettore MicroSD e Gigabit Ethernet. La batteria, di capacità 82 Wh, è abbinata a un alimentatore da 100 W, ideale per mantenere il notebook operativo anche durante le lunghe giornate lavorative.

Specifiche tecniche MSI Prestige 16 AI+

Dimensioni: 358,4 x 254,4 x 16,85 mm

Peso: 1,5 kg

CPU: Intel Core Ultra 7 258V

GPU: Intel Arc 140V

Schermo: OLED 16" UHD+ , supporto HDR

, supporto Memoria: 32 GB LPDDR5x-7500

Storage: 1 TB SSD NVMe , secondo slot disponibile

, secondo slot disponibile Webcam: 5 MP

Batterie: 82 Wh , alimentatore da 100 W

, alimentatore da Sistema Operativo: Windows 11 Home o Pro

Prezzi e disponibilità dei laptop MSI AI+

Passando ora ai dettagli commerciali, i nuovi laptop MSI AI+ sono già acquistabili in Italia. Il MSI Creator A16 AI+ A3HVFG è disponibile a un prezzo di 2499 euro, mentre il MSI Stealth A16 AI+ A3XVGG è in vendita a 2899 euro. Infine, l’MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG, atteso per la fine del mese, avrà un prezzo consigliato di 1799 euro. Queste proposte si caratterizzano per le loro prestazioni elevate e per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, mirando attivamente a un'ampia gamma di utenti nel campo della creatività, del gaming e della produttività.