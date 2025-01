Nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a gennaio 2025: ecco tutte le novità

Il 2025 si prepara ad accogliere un'importante selezione di titoli nel catalogo di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft. A partire dal 7 gennaio, gli utenti potranno immergersi in nuove avventure videoludiche, tra cui il ritorno di uno dei giochi più amati: Road 96. Questa notizia entusiasma i fan e promette un mese ricco di sorprese e divertimento.

Il ritorno di Road 96 e altre novità

Il primo grande annuncio riguarda il titolo Road 96, che si potrà rivivere a partire dal 7 gennaio. Questo gioco on the road ha già conquistato molti giocatori in passato e ora torna con nuove storie e avventure. Sarà disponibile su cloud, console e PC, offrendo un'esperienza piena di emozioni e scelte che influenzano il percorso del protagonista.

Accanto a Road 96, l'8 gennaio segna l’ingresso di nuovi titoli nel catalogo. Tra questi troviamo "Lightyear Frontier" , un gioco di avventura su un pianeta alieno che offre un'esperienza di farming open world. Non è da meno "My Time at Sandrock", un seguito dell'amato "My Time at Portia", che continuerà a portare i giocatori in un sim post-apocalittico dove la costruzione e la gestione delle risorse sono essenziali.

Un altro titolo degno di nota è "Robin Hood - Sherwood Builders", un RPG open world che porta i giocatori a rivisitare le avventure del leggendario eroe britannico. Infine, "Rolling Hills" introduce un simulatore di gestione di un ristorante di sushi, promettendo un mix di creatività e strategia gastronomica.

Contenuti esclusivi per gli abbonati

Per coloro che possiedono un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, ci sono ulteriori vantaggi. Tra le esclusive in arrivo, i giocatori potranno ottenere bonus speciali come il Bundle per "First Descendant" e "Vigor", oltre a un Charm per le armi in "Apex Legends" e pack di costumi per "Metaball". Questi contenuti aggiuntivi mirano a migliorare l'esperienza complessiva e a coinvolgere ulteriormente la comunità di giocatori sull'immenso catalogo di Xbox.

In aggiunta, dal 14 gennaio il catalogo si arricchirà ulteriormente con "EA Sports UFC 5", disponibile tramite EA Play, nonché con il classico "Diablo", che potrà essere giocato sia su PC che su Xbox Game Pass Ultimate, amplificando ulteriormente le opzioni per gli appassionati di giochi d'azione e sportivi.

Cancellazioni e opportunità di acquisto

Sebbene ci siano numerosi titoli in arrivo, Microsoft ha avvertito che il 15 gennaio alcune delle attuali offerte lasceranno il servizio. Tra questi, "Exoprimal" e "Insurgency Sandstorm" non saranno più disponibili. Per tutti gli abbonati che desiderano mantenere questi giochi nella propria libreria, è offerto uno sconto del 20% sulle eventuali acquisti prima della loro rimozione. Questa è un'opportunità da non perdere per coloro che desiderano continuare le proprie avventure in questi titoli una volta che saranno fuori catalogo.

Con l'arrivo della seconda ondata di giochi prevista per la settimana successiva, gli utenti possono aspettarsi di ricevere ulteriori novità che arricchiranno l'esperienza di gioco complessiva su Xbox Game Pass. Non resta che prepararsi per un mese di gennaio estremamente stimolante per il mondo dei videogiochi.