Nuovi Galaxy S25: Samsung sfida Apple con intelligenza artificiale e offerte imperdibili

Il mondo degli smartphone si prepara a un nuovo capitolo con il lancio dei Galaxy S25, i dispositivi di Samsung intenzionati a competere con gli iPhone 16. Presentati ufficialmente durante un evento a San Francisco il 22 gennaio 2025, i nuovi modelli sono già disponibili per l'acquisto online, con spedizioni che inizieranno dal 4 febbraio. Questo rapido avvio commerciale potrebbe rappresentare la risposta diretta alla forte crescita di Apple, che negli ultimi trimestri ha superato le vendite di Samsung.

I prezzi del Galaxy S25 sul mercato italiano

Quando si parla di nuovi smartphone, uno degli aspetti più scrutinati è sicuramente il prezzo. Per il 2025, Samsung ha deciso di mantenere i prezzi in linea con le aspettative del 2024, offrendo diverse configurazioni per la memoria. Tutti i modelli disponibili in Italia sono dotati di 12 Gigabyte di RAM, un elemento che promette di allungare la longevità dei dispositivi.

Le configurazioni del Galaxy S25 in Italia sono le seguenti: - Versione da 128 Gigabyte a un prezzo di 929 euro - Versione da 256 Gigabyte a 989 euro - Versione da 512 Gigabyte a 1.109 euro

Per quanto riguarda il Galaxy S25+, i prezzi sono i seguenti: - Versione da 128 Gigabyte a 1.129 euro - Versione da 256 Gigabyte a 1.189 euro - Versione da 512 Gigabyte a 1.309 euro

Il Galaxy S25 Ultra, il modello di punta della linea, è proposto a partire da: - Versione da 256 Gigabyte a 1.499 euro - Versione da 512 Gigabyte a 1.619 euro - Versione da 1 Terabyte a 1.859 euro

Promo lancio per i nuovi Galaxy S25

In occasione del lancio, Samsung ha predisposto una promozione limitata nel tempo. Gli acquirenti che acquisteranno i Galaxy S25, S25+ o S25 Ultra dal 22 gennaio al 6 febbraio 2025, sia sul sito ufficiale sia presso i rivenditori autorizzati, beneficeranno di un raddoppio della memoria scelta. Ad esempio: - Il Galaxy S25 Ultra da 1 Terabyte sarà disponibile al prezzo del modello da 512 Gigabyte - Il Galaxy S25+ da 512 Gigabyte costerà come quello da 256 Gigabyte - Il Galaxy S25 da 256 Gigabyte sarà venduto al prezzo del modello da 128 Gigabyte

In aggiunta, Samsung offre anche una valutazione del vecchio dispositivo in permuta, permettendo di risparmiare ulteriormente sull'acquisto. Maggiori dettagli sono disponibili sul portale ufficiale dell'azienda.

Offerte su Amazon e altre piattaforme

Amazon ha lanciato una promozione simile per il lancio dei Galaxy S25. Accedendo al portale Amazon Recommerce, gli utenti possono inserire il modello di smartphone da permutare e ottenere una valutazione che può arrivare fino a 679 euro. Anche i nuovi Galaxy S25 sono disponibili con sconti che variano secondo il modello e la configurazione, offrendo risparmi notevoli che possono superare i 200 euro.

MediaWorld e Unieuro presentano offerte di permuta simili. MediaWorld, ad esempio, valuta un Galaxy S24 da 256 Gigabyte intorno ai 520 euro, permettendo di acquistare un Galaxy S25 da 256 Gigabyte per soli 469 euro. Unieuro offre una valutazione equa dei dispositivi usati e promozioni speciali, come il 50% di sconto sulle cover dei nuovi modelli.

Le proposte di Euronics

Anche Euronics ha messo in campo una serie di offerte interessanti per i nuovi Galaxy S25. La possibilità di scambiare un S24 consente, ad esempio, di acquistare un S25 da 256 Gigabyte a 469 euro. Inoltre, fino al 30 gennaio 2025, Euronics applica uno sconto aggiuntivo di 100 euro al momento dell'acquisto, rendendo le offerte ancora più allettanti.

Queste promozioni evidenziano l’intensa competizione nel mercato degli smartphone e la determinazione di Samsung di conquistare la clientela con strategie allettanti e dispositivi all’avanguardia.