Nuove vulnerabilità nei chip Apple: i pericoli dei difetti SLAP e FLOP

Due nuove vulnerabilità relative alla sicurezza dei chip Apple sono state rivelate da alcuni studenti del Georgia Tech, che hanno reso pubbliche le loro scoperte attraverso uno studio dettagliato. Questi difetti, noti come SLAP e FLOP, potrebbero consentire a malintenzionati di sfruttare pagine web infette per accedere a informazioni riservate degli utenti. Le implicazioni di queste falle di sicurezza sono significative, poiché non è richiesta l'accesso fisico al dispositivo per eseguire gli attacchi.

Cosa sono SLAP e FLOP?

Le vulnerabilità SLAP e FLOP rappresentano due attacchi di esecuzione speculativa che colpiscono diversi chip recenti di Apple. SLAP permette a un attaccante di monitorare il contenuto di altre pagine web aperte all'interno del browser, mentre FLOP può compromettere sia Safari che Chrome. Ciò significa che informazioni personali come la cronologia di navigazione, dati delle carte di credito, email e anche dati sulla posizione potrebbero essere esposte.

La scoperta di queste vulnerabilità è stata un passo significativo per la sicurezza informatica, evidenziando quanto sia fondamentale per le aziende tecnologiche lavorare attivamente per identificare e risolvere tali difetti. Mentre non ci sono prove che SLAP e FLOP siano già stati sfruttati in situazioni reali, la comunità di sicurezza sostiene che è fondamentale affrontare queste problematiche con urgenza.

I dispositivi colpiti

I chip interessati da queste vulnerabilità includono la serie M di Apple, come l'M2 e le versioni più recenti, insieme all'A15 e i modelli successivi. Gli utenti di una vasta gamma di dispositivi potrebbero essere a rischio, tra cui:

MacBook dal 2022 in poi

dal 2022 in poi Mac desktop dal 2023 in poi

dal 2023 in poi iPad dal 2021 in poi

dal 2021 in poi iPhone dal 2021 in poi

La vasta diffusione di questi modelli implica che un numero considerevole di utenti potrebbe essere vulnerabile a tali attacchi. Tenendo conto dell'uso pervasivo dei dispositivi Apple nella vita quotidiana, la questione assume una rilevanza maggiore.

Risposta di Apple e piani futuri

Apple è stata informata delle vulnerabilità SLAP e FLOP rispettivamente a maggio e settembre 2024. Nonostante non siano ancora state rilasciate patch per addressare questi difetti, la società ha fatto sapere che prevede di affrontare i problemi in un prossimo aggiornamento di sicurezza. In una dichiarazione, Apple ha ringraziato i ricercatori per il loro contributo e ha sottolineato che, sulla base delle loro analisi, non ritengono queste vulnerabilità un rischio immediato per gli utenti.

È cruciale che Apple ponga attenzione a queste falle di sicurezza per proteggere la privacy dei propri utenti. Sebbene i ricercatori abbiano dimostrato il funzionamento dei difetti, l’azienda rimane fiduciosa nel fatto che non ci sia motivo di allarmarsi, almeno per ora.

Implicazioni per gli utenti e consigli pratici

Per gli utenti Apple, è importante rimanere informati riguardo a queste vulnerabilità e adottare misure di precauzione nel frattempo. Utilizzare un software antivirus, prestare attenzione ai siti web visitati e mantenere i dispositivi aggiornati con le ultime patch di sicurezza è fondamentale per ridurre il rischio di esposizione a malware o attacchi informatici.

Inoltre, gli utenti dovrebbero monitorare eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Apple riguardo agli aggiornamenti di sicurezza. Rimanere aggiornati è essenziale per garantire la sicurezza dei propri dati personali e navigare in modo sicuro nel vasto mondo online, dove tali attacchi potrebbero diventare più prevalenti in futuro.