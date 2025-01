Nuove funzionalità di accessibilità per il Galaxy S25: Google lancia aggiornamenti importanti

Con il recente lancio della serie Galaxy S25, Google ha annunciato un insieme di aggiornamenti dedicati all’accessibilità per il sistema Android. Queste novità riguardano specificamente gli utenti di apparecchi acustici e dispositivi braille, segnando un passo avanti significativo per migliorare l'esperienza degli utenti con esigenze particolari.

Aggiornamenti per la gestione degli apparecchi acustici

La serie Galaxy S25 avrà accesso a un'esperienza migliorata nella gestione degli apparecchi acustici, in particolare per i dispositivi GN Hearing e Oticon Intent. Grazie all'inclusione di nuove funzionalità, il sistema Android permetterà agli utenti di gestire i propri apparecchi acustici con maggiore facilità attraverso impostazioni native e modifiche dei preset.

Tra le novità introdotte ci sono impostazioni per il nuovo audio LE che facilitano la connessione tra gli apparecchi e il dispositivo Android. Gli utenti potranno sperimentare chiamate in vivavoce senza fili e connessioni Bluetooth a bassa latenza. Analogamente a quanto già visto con i Pixel Buds, gli utenti con apparecchi acustici potrebbero accedere a un menu rapido sui loro Galaxy S25, permettendo di controllare il livello della batteria di ciascun dispositivo. Saranno disponibili preset come "All-Around", "Meetings", "Outdoors" e "Restaurants", personalizzabili in base alla situazione.

È interessante notare che, sebbene la serie S25 sia la prima a ricevere questi aggiornamenti, anche i possessori della serie S24 li riceveranno a breve, insieme all’aggiornamento ad Android 15. Anche i dispositivi Pixel 9 beneficeranno di queste novità grazie alla versione beta di Android 16.

Innovazioni per il supporto ai dispositivi braille

Un altro aspetto da evidenziare riguarda i miglioramenti apportati al supporto per i dispositivi braille tramite HID . Gli utenti dei Galaxy S25 potranno utilizzare i loro display braille con l’ausilio di questo protocollo, che facilita notevolmente l'interazione con il dispositivo. TalkBack, l'app di lettura dello schermo di Android, offrirà anche descrizioni più dettagliate delle immagini, grazie all’integrazione con il sistema Gemini.

Questi miglioramenti saranno disponibili a breve, permettendo agli utenti di sfruttare al massimo le potenzialità dei loro dispositivi Samsung. Inoltre, si prevede che il supporto ai dispositivi braille arriverà su altri telefoni e tablet con Android 15 nei prossimi mesi, ampliando significativamente l’accessibilità per un numero maggiore di utenti.

Ultime novità sul lancio della serie Galaxy S25

Il 22 gennaio, in occasione dell’evento Unpacked, Samsung ha ufficializzato l'arrivo della serie Galaxy S25. Questo dispositivo rappresenta non solo un passo avanti dal punto di vista tecnico, ma anche un forte impegno verso l'inclusione, grazie agli aggiornamenti promessi nell’area dell’accessibilità.

Allo stesso modo, Samsung ha confermato che One UI 7, basata su Android 15, sarà a breve disponibile per un numero crescente di dispositivi della serie Galaxy S. Sebbene non siano state fornite date specifiche, è previsto che la serie S24 e S23 ricevano l’aggiornamento nel primo trimestre del 2025, con gli altri dispositivi, inclusi quelli pieghevoli e i tablet, che seguiranno successivamente.

L’evento di lancio ha dato il via a una nuova era per i dispositivi Samsung, ponendo l’accento non solo sulle prestazioni tecniche, ma anche sull’importanza di una piattaforma accessibile a tutti.