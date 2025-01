Novità della beta 3 di iOS 18.3 e iPadOS 18.3: aggiornamenti e miglioramenti

Apple ha recentemente reso disponibili per gli sviluppatori le versioni beta 3 di iOS 18.3 e iPadOS 18.3, a distanza di qualche settimana dal rilascio della versione stabile 18.2. Questi aggiornamenti possono essere scaricati direttamente dall’app Impostazioni, navigando su Generali e poi su Aggiornamento Software, per tutti i dispositivi compatibili. Inoltre, è stata rilasciata anche la beta 3 di macOS Sequoia 15.3, che introduce alcune novità interessanti.

Miglioramenti nel sistema delle notifiche

Apple ha apportato modifiche significative al sistema delle Notifiche, in particolare al meccanismo di Notification Summaries. Diverse voci degli utenti avevano messo in evidenza importanti carenze nella sintesi delle notizie, spingendo l’azienda a intervenire.

Tra i cambiamenti più rilevanti, la disattivazione temporanea dei riassunti per le categorie Notizie e Intrattenimento. Questa decisione è stata presa in seguito alle segnalazioni riguardanti la scarsa accuratezza di questi riassunti. Apple ha rassicurato gli utenti, affermando che “il lavoro di miglioramento della funzione è già in corso, con l’intento di ripristinarla in un aggiornamento futuro.” Un'ulteriore modifica riguarda l'aggiunta di un messaggio di avviso durante la configurazione del sommario che indica: “La sintesi potrebbe modificare il significato dei titoli originali. Controlla sempre le informazioni importanti.”

Per facilitare la fruizione delle notifiche, Apple ha deciso di far apparire le notifiche riassunte in corsivo, permettendo così agli utenti di distinguerle più facilmente da quelle standard. Gli utenti hanno anche la possibilità di disabilitare i riassunti per specifiche applicazioni, direttamente dalla schermata di blocco. Basta scorrere sulla notifica, selezionare il pulsante Opzioni e accedere all'interfaccia di gestione, semplificando le operazioni di personalizzazione.

Questi migliorie sono state rimarcate anche in iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3, contribuendo a un'esperienza d'uso più fluida e personalizzabile.

Innovazioni nel controllo della fotocamera

Gli utenti dell’iPhone 16 possono aspettarsi un cambiamento nella sezione Camera Control, accessibile attraverso le Impostazioni. Il toggle precedentemente denominato “blocca AE/AF” è stato rinominato in “Blocca Messa a Fuoco ed Esposizione”. Questo nuovo termine rende l'opzione più facile da comprendere per coloro che non hanno familiarità con il lessico fotografico.

Questa funzionalità consente agli utenti di bloccare la messa a fuoco e l’esposizione tramite una pressione prolungata sul pulsante di controllo della fotocamera, emulando l’interfaccia delle fotocamere DSLR. Tale modifica è da considerarsi un notevole passo in avanti per chi cerca un controllo maggiore sulle proprie immagini, rendendo l'app della fotocamera più competitiva rispetto a dispositivi dedicati.

Accesso semplificato a Genmoji in Messaggi

Nella versione beta di iOS 18.3, Apple ha reso più accessibile la funzionalità Genmoji direttamente dall’app Messaggi. Gli utenti possono ora trovare un’opzione specializzata per Genmoji nella barra laterale, attivabile con il pulsante “+” in qualsiasi conversazione. Toccando questa opzione, si accede immediatamente all'interfaccia di creazione di Genmoji, che prima era disponibile solo attraverso la tastiera emoji. Questo cambiamento permette una maggiore integrazione delle funzionalità di messaggistica, rendendo l’interazione più intuitiva e creativa.

Novità sull’editing dei PDF

Apple ha introdotto una nuova funzionalità nel servizio di modifica dei PDF che avvisa l’utente durante l’uso dell’interfaccia dedicata agli screenshot. Quando si procede a ritagliare del contenuto, appare un messaggio di avviso che informa: “Il contenuto al di fuori dell’area ritagliata non sarà visibile nella maggior parte dei visualizzatori PDF, ma potrebbe essere visibile in alcune app.” Questo avviso è una misura di sicurezza che aiuta gli utenti a tenere sotto controllo la divulgazione involontaria di informazioni sensibili nel momento in cui modificano documenti importanti.

Altre migliorie incluse

Sebbene Apple non abbia rivelato un elenco completo delle novità introdotte, si prevede che la beta 3 di iOS 18.3 e le versioni equivalenti presentano anche miglioramenti generali delle performance e correzioni di bug. Gli sviluppatori e gli utenti sono invitati a condividere le loro scoperte riguardo a eventuali ulteriori novità riscontrate, contribuendo così a un’esperienza di utilizzo sempre più affinata e soddisfacente.