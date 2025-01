Novità dall'evento CES 2025: NVIDIA avanza nel mondo dei processori per PC e mini computer

Il CES 2025 ha recentemente acceso i riflettori su molte innovazioni tecnologiche, con NVIDIA al centro della scena. Tra le novità più attese, l'azienda ha presentato le nuove GeForce RTX 50 Blackwell e ha svelato sviluppi significativi nel campo dell'Intelligenza Artificiale, sia sul fronte software che hardware. In particolare, il Project Digits ha catturato l'attenzione, introducendo un concetto di supercomputer racchiuso in un mini PC. Ma non è tutto; i piani di NVIDIA si estendono anche al settore dei processori per computer desktop e portatili.

I piani di NVIDIA e il contesto del CES

All'evento di Las Vegas, NVIDIA ha rivelato ambizioni importanti, in particolare nei confronti del mercato dei processori Arm. Durante un incontro con gli investitori, il CEO dell'azienda ha confermato l'intenzione di sviluppare un progetto proprietario che possa offrire una nuova alternativa nel panorama dei computer. Questa mossa non solo sottolinea l'impegno di NVIDIA nell'innovazione, ma indica un potenziale cambiamento nel settore, in risposta alla crescente domanda di soluzioni più efficienti e performanti.

Lenovo emerge come uno dei primi nomi associati a questi piani. Secondo voci recenti, l'azienda è in procinto di lanciare una nuova serie di dispositivi Windows on Arm che potrebbero benissimo essere i primi frutti della collaborazione con NVIDIA. Questo aprirebbe nuovi scenari nel mercato, dove la competizione con le architetture tradizionali come x86 continuerebbe a intensificarsi.

Il misterioso SoC N1x di Lenovo: un passo verso l'ignoto

Tra le indiscrezioni più intriganti vi è la notizia che Lenovo sta cercando esperti in ingegneria hardware per lo sviluppo di SoC custom. Questo sistema, già identificato come N1x, sembrerebbe essere concepito per integrare le tecnologie NVIDIA all'interno dei nuovi dispositivi. Attualmente, le informazioni sono ancora non ufficiali, ma i segnali indicano che Lenovo potrebbe essere sul punto di lanciare qualcosa di significativo.

L'uso di una sigla specifica per identificare le proprie linee di prodotto è una prassi consolidata per Lenovo. Ad esempio, i laptop Yoga utilizzano codici letterali per identificare i diversi partner tecnologici. L'adozione della lettera 'N' per il modello Yoga 16 2025 lascia spazio a speculazioni sul fatto che il N1x possa effettivamente rappresentare un SoC progettato da NVIDIA.

Sviluppi futuri e aspettative nel settore dei processori

Al momento, i dettagli riguardanti le specifiche tecniche della CPU NVIDIA rimangono vaghi. Tuttavia, fonti attendibili suggeriscono che questa nuova architettura Arm potrebbe includere un processore desktop da 20 core, con la possibilità di versioni destinate ai notebook più efficienti dal punto di vista energetico. Non ci sono conferme tangibili, ma l'annuncio di Project Digits e la presenza della CPU Arm Grace nel mini supercomputer amplificano l'interesse.

NVIDIA ha fatto sapere che ha piani concreti per il 2025, collaborando anche con Mediatek per il lancio di soluzioni innovative. Questo potrebbe rappresentare una rinascita per l'architettura Arm nel mercato dei computer, e un'opportunità per NVIDIA di posizionarsi come leader in un settore in crescita. Con Qualcomm che ha ottenuto risultati deludenti nella competizione con x86, il palcoscenico è pronto per l'arrivo di nuove tecnologie, e il 2025 potrebbe essere un anno cruciale per il futuro dei processori.