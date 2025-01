Nintendo replica alle affermazioni di Genki sul mockup della Switch 2 presentato al CES 2025

La recente fiera del CES di Las Vegas ha attirato l'attenzione dei fan dei videogiochi grazie alla presentazione di un mockup della presunta Nintendo Switch 2 da parte del produttore di accessori Genki. Questo evento ha scatenato una serie di reazioni, tra cui la risposta diretta da parte di Nintendo, che ha dichiarato di non aver mai fornito alcun hardware ufficiale per il modello presentato da Genki.

La presentazione di Genki al CES 2025

Durante il CES 2025, Genki ha mostrato un prototipo di una nuova console, sostenendo che si trattava di una replica basata su un modello di Nintendo Switch 2 di cui avrebbe avuto accesso. L'azienda ha presentato l'oggetto come se fosse un accessorio ufficiale, facendo crescere l'interesse e la curiosità tra i visitatori e gli appassionati di videogiochi. Tuttavia, questa affermazione non è passata inosservata e ha sollevato numerosi interrogativi sull'autenticità dell'hardware mostrato.

La risposta di Nintendo

Di fronte all'attenzione mediatica e alle affermazioni di Genki, Nintendo ha rilasciato una dichiarazione tramite la divisione giapponese di CNET. Secondo quanto riportato da Automaton, la compagnia ha chiarito che "l'hardware da gioco presentato da Genki non è ufficiale e non è stato fornito da noi". Questo commento ha ulteriormente alimentato i dubbi sulla legittimità del mockup e ha sorpreso molti nel settore.

Nintendo ha anche confermato a Sankei che le immagini e i video circolati durante il CES non sono ufficiali. Le dichiarazioni dell'azienda hanno evidenziato la serietà con cui prende la questione, evidenziando che non era coinvolta nella creazione o distribuzione del prodotto mostrato.

La marcia indietro di Genki

Successivamente alla dichiarazione di Nintendo, si è diffusa la notizia che Genki avrebbe cambiato la propria posizione riguardo al mockup di Switch 2. Un rappresentante dell'azienda ha ammesso alla rivista giapponese Game*Spark che il modello presentato era frutto di informazioni trapelate, piuttosto che di una visione diretta della nuova console. Genki ha anche specificato che le dimensioni definitive del prodotto non erano ancora state stabilite.

Questo passo indietro ha sollevato ulteriori interrogativi sulla credibilità dell'azienda e sulla veridicità delle sue affermazioni. Nonostante ciò, l'ammenda pubblica non ha necessariamente ridotto l'interesse per le voci di corridoio riguardanti la nuova console di Nintendo.

Sospetti e speculazioni sul futuro di Nintendo

Nonostante la smentita formale sull'hardware mostrato al CES, Nintendo non ha ancora ufficializzato nemmeno il nome della sua nuova console. Ciò lascia spazio a numerose speculazioni tra i fan e gli addetti ai lavori. Sebbene l'azienda abbia affermato che il mockup di Genki non è ufficiale, questo non implica che le voci sullo sviluppo di una nuova console siano infondate.

Con l'avvicinarsi di un possibile annuncio ufficiale da parte di Nintendo, il mondo dei videogiochi continua a monitorare attentamente ogni sviluppo, in attesa di scoprire se la Switch 2 e le sue caratteristiche saranno realmente all'altezza delle aspettative create nei mesi scorsi.