NetEase introduce la verifica degli asset hash in Marvel Rivals, bloccando l’uso delle mod

L'ultimo aggiornamento di Marvel Rivals, sviluppato da NetEase, ha portato una novità importante per i giocatori e gli appassionati delle modifiche: l'introduzione di un sistema di verifica degli asset hash, progettato per impedire l'uso di mod lato client. Questa iniziativa, non segnalata nelle note della patch, si propone di contrastare l'uso di software non autorizzati, una pratica che potrebbe comportare il ban degli account, considerata grave quanto l'utilizzo di bot e cheat.

Impatto sulla community di modder e giocatori

Il nuovo sistema di verifica degli asset rappresenta un cambiamento cruciale per la community di modder e per quei gamer che facevano affidamento sull'implementazione di modifiche non ufficiali. Fino a oggi, molti giocatori avevano utilizzato le mod per personalizzare la loro esperienza di gioco: alcune erano dedicate a migliorie estetiche, altre, invece, servivano a risolvere problematiche tecniche come cali di frame rate e glitch visivi.

Le modifiche, per quanto utilizzate con buone intenzioni, hanno sempre presentato una dualità di vedute riguardanti la loro sicurezza e la loro accettabilità. Da un lato, c'erano coloro che le impiegavano per migliorare l'esperienza di gioco; dall'altro, alcuni usavano queste modifiche per ottenere vantaggi competitivi, il che ha destato preoccupazioni fra gli sviluppatori. Con la nuova iniziativa di NetEase, molte di queste mod sono state dichiarate obsolete, stringendo ulteriormente il cerchio intorno ai contenuti creativi su piattaforme come Nexus Mods.

I rischi dell'aggiramento del divieto

Nonostante il divieto, alcuni giocatori sembrano non volersi arrendere e tentano di trovare metodi alternativi per continuare ad utilizzare le mod. In particolare, alcuni accedono ai file .pak del gioco per eludere il nuovo sistema di sicurezza. Tuttavia, è necessario evidenziare che queste soluzioni possono comportare rischi notevoli.

Uno dei principali pericoli è il potenziale danno all'hardware del dispositivo. Utilizzare metodi non autorizzati può compromettere la salute del PC o dell'SSD. Oltre a ciò, i giocatori si espongono anche al rischio di essere bannati dall'account, come avvertito da NetEase. Ulteriormente, si è notato che alcune di queste manovre per aggirare il blocco possono effettivamente portare a prestazioni peggiorate nel gioco, anziché migliorarle come sperato.

In una recente dichiarazione rilasciata a IGN, NetEase ha chiarito: "Non è raccomandato modificare alcun file di gioco, poiché ciò comporta il rischio di essere bannati." Questo chiarimento evidenzia la severità della posizione dell'azienda e la ferma intenzione di mantenere un ambiente di gioco equo.

Le politiche di NetEase e il futuro del gioco

Nonostante le critiche ricevute, la decisione di NetEase era attesa e rientra in una tendenza più ampia tra gli sviluppatori di giochi online. La compagnia ha l'obiettivo di migliorare costantemente le prestazioni di Marvel Rivals e sta lavorando a ogni aggiornamento per rendere il gioco sempre più fluido, riducendo così la necessità di modifiche da parte dei giocatori.

Al termine di questa analisi, va considerato che il panorama del gaming sta evolvendo e gli sviluppatori, come NetEase, devono trovare un equilibrio tra la libertà creativa dei giocatori e la necessità di garantire un ambiente di gioco giusto e sicuro. Con queste misure in atto, si prospetta un futuro in cui i giocatori potranno divertirsi in un contesto controllato, ma al contempo, la creatività e la personalizzazione delle esperienze di gioco rimarranno open per ulteriori sviluppi.