MSI svela al CES 2025 la nuova generazione di monitor gaming con tecnologie rivoluzionarie

MSI si prepara a dominare la scena del CES 2025, presentando una gamma di monitor gaming progettati per fissare nuovi standard nella qualità visiva e nelle performance. La nuova collezione include tecnologie avanzate, molte delle quali giovano dell'intelligenza artificiale, promettendo miglioramenti significativi nell'esperienza di gioco.

Innovazione e intelligenza artificiale

Una delle caratteristiche più interessanti presentate da MSI è l'AI Navigator, un sistema che integra un nuovo AI Menu nei monitor della casa. Questa funzionalità permette a chi gioca di gestire in modo semplice e centralizzato tutte le impostazioni relative all'intelligenza artificiale, creando un ambiente di gioco altamente personalizzabile. Con profili su misura e regolazioni automatiche, l'AI Navigator si propone di migliorare le configurazioni per garantire un'esperienza di gioco fluida e su misura. In questo modo, la tecnologia permette di adattarsi alle diverse preferenze dei giocatori, assicurando un output ottimizzato in ogni situazione di gioco.

MPG 272URX QD-OLED: performance all'avanguardia

MSI punterà forte sul nuovo monitor MPG 272URX QD-OLED, un prodotto innovativo con dimensioni di 27 pollici e risoluzione 4K, capace di raggiungere un refresh rate di 240Hz. Questo modello si distingue per l'uso della tecnologia QD-OLED, che utilizza un pannello OLED a tandem con ben cinque strati. Grazie a questa configurazione, il monitor garantisce un'efficienza superiore del 30% rispetto ai modelli precedenti, prolungandone la durata grazie alla tecnologia Long Lifetime Blue EL.

Il MPG 272URX QD-OLED offre una densità di 166 PPI, capace di assicurare nitidezza eccezionale, rendendolo ideale non solo per il gaming, ma anche per attività come la lettura di testi e la visualizzazione di immagini prive di artefatti cromatici. Il monitor ha ricevuto il rinomato CES 2025 Innovation Award per il suo design e la sua funzionalità. Grazie alla compatibilità con G-SYNC, gli utenti possono godere di un gameplay privo di tearing, una caratteristica fondamentale per i giocatori di titoli ad alta richiesta grafica.

Performance competitiva con MPG 272QR QD-OLED X50

Per i gamer competitivi, MSI presenterà l'MPG 272QR QD-OLED X50, il primo monitor QHD da 27 pollici con una incredibile frequenza di aggiornamento di 500Hz. Con un tempo di risposta GtG di appena 0,03 millisecondi, rappresenta una scelta ideale per chi desidera un vantaggio sul campo di battaglia. Questo monitor è dotato di certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e VESA ClearMR 21000, promettendo immagini incredibilmente realistiche grazie a colori vibranti e contrasti profondi.

Immersione totale con MPG 322URX QD-OLED

Un'altra proposta interessante di MSI è l'MPG 322URX QD-OLED. Questo monitor eleva l'esperienza di gioco su console grazie alla sua risoluzione 4K, refresh rate di 240Hz e tempo di risposta GtG di 0,03 millisecondi. La combinazione di queste caratteristiche è progettata per offrire fluidità e immersione totale, rendendolo un'opzione particolarmente appealing per i gamer più esigenti. La sua compatibilità con G-SYNC e l'hardware di nuova generazione lo rendono un dispositivo da non perdere.

Prestazioni visive con MPG 274URDFW E16M

MSI presenterà anche il monitor MPG 274URDFW E16M, caratterizzato dalla tecnologia Mini LED. Questo modello include 1152 zone di retroilluminazione, per una gestione precisa di luci e ombre. Grazie a due modalità di visualizzazione, gli utenti possono scegliere tra 4K UHD a 160Hz, per un'esperienza visiva immersiva, oppure 1080p FHD a 320Hz, ideale per chi gioca a titoli FPS competitivi.

Innovazioni tecnologiche e compatibilità

Tutti i nuovi monitor di MSI incorporeranno la tecnologia DisplayPort 2.1a , con una larghezza di banda totale di 80 Gbps. Questa specifica, eliminando la necessità di compressioni, come nel caso del DSC, consente di raggiungere risoluzioni 4K a 240Hz in modo nativo. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nella qualità visiva e nella performance generale delle apparecchiature gaming.

MSI si dimostra ancora una volta in sintonia con le esigenze dei gamer, presentando prodotti all'avanguardia capaci di soddisfare anche le richieste più elevate in termini di design e prestazioni.