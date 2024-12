MSI annuncia il lancio della nuova serie di console portatili Claw AI+: disponibili dal gennaio 2025

Il mondo dei videogiochi continua a evolversi e il prossimo anno segna un'importante novità con l'arrivo della serie Claw AI+ di MSI, attesa per il 15 gennaio 2025. I modelli, Claw 8 e Claw 7 AI+, sono progettati per rispondere alle esigenze dei gamer più esigenti grazie a un hardware all'avanguardia e prestazioni elevate. Con una sempre crescente richiesta di soluzioni portatili, queste console promettono di offrire non solo potenza, ma anche portabilità in un formato che si preannuncia molto interessante.

Caratteristiche tecniche dei modelli Claw AI+

La serie Claw AI+ si distingue per un design pensato per il gioco, con un occhio attento ai dettagli tecnici e alle performance. Il Claw 8, dotato di un display da 8 pollici, offre una risoluzione di 1920x1200 pixel, mentre il Claw 7, che presenta uno schermo più compatto da 7 pollici, ha una risoluzione di 1920x1080 pixel. Entrambi i modelli vantano una brillante frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di 500 nit, garanzia di immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di forte illuminazione.

L'elemento chiave per le prestazioni visive è la GPU Intel Arc 140V, progettata per fornire grafica fluida e dettagli impressionanti, rendendo l’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. Abbinata a questa potenza grafica c'è la serie di processori Intel Core Ultra 7 258V, che offre prestazioni vigorose, integrata con fino a 32 GB di RAM LPDDR5X. Per completare il pacchetto, le unità SSD NVMe PCIe 4.0 garantiscono caricamenti rapidi, portando il gaming su un nuovo livello di reattività.

Connettività e preordini

Nel panorama tecnologico attuale, la connettività gioca un ruolo cruciale. Entrambi i modelli della serie Claw AI+ sono equipaggiati per supportare Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, assicurando che i giocatori possano rimanere collegati e sfruttare al massimo le funzionalità online. I preordini sono già attivi su un'ampia gamma di piattaforme, incluse Amazon, Newegg e il negozio ufficiale di MSI. I prezzi stabiliti per i modelli sono di 899 dollari per il Claw 8 e 799 dollari per il Claw 7.

Tuttavia, le date di disponibilità possono variare tra diversi rivenditori. Mentre il Claw 8 sarà in vendita a partire dal 15 gennaio 2025 sul sito ufficiale di MSI, altre piattaforme come Amazon e Newegg potrebbero avere date di lancio successive. Per quanto riguarda il Claw 7, la disponibilità è prevista il 4 febbraio 2025 su Amazon e il 18 gennaio su Newegg, sottolineando l'importanza di controllare le specifiche di lancio per evitare sorprese.

Un mercato competitivo per il gaming portatile

Quello del gaming portatile è un settore in rapida espansione, e il 2025 si profila come un anno cruciale per convention e presentazioni. Con AMD in procinto di lanciare nuovi processori Ryzen Z2 e Lenovo pronta a proporre il Legion Go S basato su SteamOS, MSI si prepara a competere in un panorama di mercato caratterizzato da prodotti premium e prezzi che possono risultare elevati rispetto ad alcune opzioni più economiche.

Nonostante queste sfide, MSI ha scelto di posticipare il lancio originale, previsto per il 26 dicembre 2024, per garantire che i dispositivi siano all'altezza delle aspettative di un pubblico sempre più esigente. La mossa mira a offrire un prodotto rifinito e pronto per il mercato, capace di resistere alla concorrenza serrata.

Con la serie Claw AI+, MSI e il gaming portatile entrano nel 2025 con l’obiettivo chiaro di ridefinire le esperienze di gioco in movimento, tessendo insieme potenza e innovazione per affermarsi in un'industria dal futuro radioso.