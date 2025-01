MSI al CES 2025: Presentati i nuovi laptop con potenza senza precedenti

Al CES 2025 di Las Vegas, MSI ha stupito il pubblico con la presentazione di una nuova gamma di laptop che promette di stabilire nuovi standard nel mercato. Equipaggiati con le ultime GPU NVIDIA RTX 5000 Blackwell e i processori Intel Core Ultra H, HX e AMD Ryzen AI, i modelli svelati includono il Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, un notebook di straordinaria potenza. La linea offre un misto tra prestazioni elevate e innovazioni tecnologiche ricercate, rivolgendosi a gamer, professionisti e creativi.

Titan 18 HX Dragon Edition: Un capolavoro di potenza

Il Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth si presenta come il notebook più potente al mondo, un vero e proprio bestione nel panorama dell’hardware. Il suo design, ispirato alla mitologia nordica, è arricchito da rune e draghi disegnati a mano, concepito per riflettere la sua potenza al primo sguardo. Al suo interno, questo laptop monta una CPU Intel Core Ultra 9 275HX, fino a 96 GB di RAM DDR5 e una GPU NVIDIA RTX 5090, accompagnata da 24 GB di memoria GDDR7. Il display MiniLED UHD+ da 18 pollici, caratterizzato da un refresh rate di 120 Hz e una copertura totale dello spazio colore DCI-P3, offre immagini straordinarie. Con una luminosità che tocca i 1.000 nits, l'utilizzo in ambienti esterni non rappresenta un problema.

Il Titan 18 HX non è solo potente, ma è progettato per spingersi oltre i limiti tradizionali dei laptop. Grazie alla tecnologia OverBoost Ultra, può erogare fino a 270 W, combinando l'energia di CPU e GPU. Questa potenza viene dissipata da un sistema di raffreddamento avanzato, dotato di sette heat pipe e ventole multiple, garantendo prestazioni stabili anche sotto stress. La tastiera retroilluminata con LED RGB e il touchpad in vetro retroilluminato contribuiscono a un'esperienza utente di alto livello. Per chi lavora con grandi volumi di dati, la tecnologia Super RAID 5 spicca per velocità di lettura che raggiungono i 18.000 MB/s, rendendo questo modello ideale anche come workstation.

Innovazione nel raffreddamento e nella velocità

MSI ha introdotto un nuovo sistema innovativo di raffreddamento per SSD, progettato per affrontare le sfide legate a velocità e stabilità nei laptop di fascia alta. Questo sistema utilizza un design con heat pipe specificatamente dedicato agli SSD PCIe Gen 5, abbassando la temperatura del disco di ben 10°C. Questo approccio non solo previene il throttling termico, ma garantisce anche prestazioni costanti anche sotto carichi di lavoro pesanti. Con la tecnologia Super RAID 5, che combina SSD Gen 5 e Gen 4, gli utenti possono aspettarsi velocità di lettura senza precedenti e un accesso ai dati veloce e senza interruzioni.

Raider 18 HX, Stealth 18 HX AI e Vector 18 HX AI: Potenza accessibile

MSI ha rinnovato anche le linee Raider e Vector, portando il gaming ad un livello superiore mantenendo un occhio di riguardo per il budget. Entrambi i modelli, Raider 18 HX e Vector, sfruttano la stessa eccellente configurazione di CPU e GPU del Titan, garantendo prestazioni premium durante sessioni di gioco intense grazie a ray tracing attivo e DLSS 4. Questi laptop sono stati progettati con un'estetica moderna, caratterizzata da linee audaci e la barra LED RGB Mystic Light, creati per chi cerca un aspetto distintivo.

D’altro canto, il modello Stealth 18 HX AI si appresta ad essere il laptop più leggero da 18 pollici, pesando meno di 2,2 kg. Realizzato in una lega di magnesio-alluminio, il design sottile di solo 18 mm non sacrifica robustezza o funzionalità. Equipaggiato con una CPU AMD Ryzen AI e una GPU NVIDIA RTX 5000, rappresenta una scelta eccellente per i professionisti creativi. MSI ha rinnovato anche le sue serie Crosshair e Pulse, ora dotate delle nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, per offrire opzioni più accessibili ma sempre performanti.

L'intelligenza artificiale di MSI

MSI non si concentra solo sull'hardware, ma propone anche innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale con il suo MSI AI Robot, sviluppato in collaborazione con NVIDIA. Questo assistente AI di nuova generazione si distingue per la sua capacità di integrare un modello di linguaggio avanzato direttamente nel laptop, operando in modalità locale senza necessità di connessione internet. Gli utenti potranno interagire attraverso comandi in linguaggio naturale, semplificando radicalmente l’usabilità e migliorando l’interazione con il dispositivo.

La nuova serie Venture e VenturePro

Non dimenticando i professionisti, MSI ha lanciato le nuove serie Venture e VenturePro, progettate per chi ha bisogno di prestazioni elevate e mobilità. Questi modelli, disponibili in vari formati da 14” a 17”, uniscono processori Intel Core Ultra e AMD Ryzen con GPU discrete NVIDIA, offrendo un supporto robusto per il lavoro e attività creative. I display OLED 4K con HDR forniscono un’esperienza visiva eccezionale e le cornici ultrasottili ottimizzano lo spazio utile.

La serie VenturePro si distingue per un'autonomia che consente di guadagnare fino a cinque ore extra grazie alle batterie ad alta densità energetica. Il sistema di raffreddamento silenzioso offre potenza senza il fastidio del rumore di fondo, mentre le opzioni di connettività, tra cui porte USB-C con Power Delivery e supporto eGPU, garantiscono flessibilità per chi lavora in movimento.

Aspettative elevate per i notebook MSI del 2025

Con l'introduzione di nuove CPU da Intel e AMD, insieme alle GPU RTX 5000 di NVIDIA, MSI ha sollevato l’asticella nel mercato dei notebook. L'esperienza consolidata del brand nell'integrare soluzioni hardware avanzate e la velocità nel lanciare i prodotti sul mercato anticipano un anno ricco di opportunità per gli utenti. Sia che si tratti di giocatori, professionisti o creativi, i modelli presentati offrono soluzioni adattate a ogni esigenza e budget. Maggiori informazioni su disponibilità e prezzi saranno comunicate a breve.