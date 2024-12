MrBeast lancia "Beast Games": polemiche per il nuovo game show con premi milionario

Jimmy Donaldson, noto come MrBeast, ha guadagnato notorietà nel mondo di YouTube con oltre 337 milioni di iscritti. La sua fama deriva principalmente dai video estremi e dalle iniziative di beneficenza. Tuttavia, il suo nuovo progetto, "Beast Games", ha suscitato non poche controversie, una nuova competizione con un montepremi di 5 milioni di dollari e mille partecipanti, accompagnata da accuse riguardanti le condizioni di partecipazione e il trattamento dei concorrenti.

Chi è MrBeast e come ha raggiunto il successo

Jimmy Donaldson, classe 1998, proveniente dal Kansas, è conosciuto come MrBeast. La sua carriera su YouTube è cominciata nel 2012 con video di Minecraft, ma è dal 2017 che ha realmente preso piede nel panorama digitale, guadagnandosi l'attenzione globale grazie a clip in cui distribuisce denaro a sconosciuti. Questo approccio ha trasformato somme precedentemente normali in regali da milioni, come nel caso di un assegno da un milione di dollari elargito a una persona scelta a caso.

Oltre alla distribuzione di denaro, MrBeast ha promosso iniziative ecologiche come Team Trees, raccogliendo fondi per piantare 20 milioni di alberi nel 2019. Il suo impegno nella beneficenza si è esteso anche a interventi medici, come il pagamento di operazioni di cataratta per mille persone. Tra le sue realizzazioni più memorabili, spiccano i video in cui regala auto di lusso o persino una casa. Uno degli episodi più chiacchierati è la distruzione di una Lamborghini del valore di 200mila dollari, un gesto che ha colpito l'immaginario collettivo.

Nonostante il suo trionfo online, MrBeast è stato oggetto di critiche per il suo modo di operare, invitando spesso i concorrenti a partecipare a sfide pericolose. La sua influenza si è estesa oltre YouTube, culminando nel lancio di un marchio di barrette di cioccolato e una catena di hamburger virtuali, generando così un fatturato notevole, stimato attorno ai 700 milioni di dollari. Recentemente, MrBeast ha iniziato a coinvolgere nella sua nuova competizione, Beast Games, guardie in uniforme simili a quelle della serie televisiva "Squid Game".

Le problematiche sollevate da "Beast Games"

"Beast Games" ha messo in luce accuse significative da parte dei concorrenti, che hanno rivelato, in forma anonima, le difficoltà riscontrate durante le selezioni a Las Vegas. Queste lamentele riguardano in particolare la scarsità di cibo, le condizioni igieniche e l'assistenza medica inadeguata, evidenziando un ambiente di lavoro negativo che ha suscitato attriti tra i partecipanti.

Secondo i resoconti, i partecipanti ricevevano pasti limitati, come farina d'avena fredda e uova sode, e in alcuni casi si trovavano a digiuno per ore. Un portavoce di MrBeast ha dichiarato che i concorrenti avrebbero ricevuto tre pasti al giorno, ma diversi partecipanti hanno contraddetto questa affermazione. In un contesto in cui le prove fisiche erano molto impegnative, sono emersi diversi incidenti, tra cui ferite e malori, con alcuni concorrenti costretti a lasciare il set a causa delle condizioni critiche.

Le prove stesse, come varianti estreme di giochi comuni, hanno portato a situazioni di potenziale pericolo, facendo insorgere criticità riguardanti la sicurezza. Diversi partecipanti hanno lamentato la mancanza di un’adeguata assistenza medica, citando una carenza di cure in situazioni di emergenza. Queste problematiche hanno portato anche a critiche da parte di ex dipendenti, secondo cui ci sarebbero stati gravi problemi di sicurezza nei set di produzione.

Accuse di maltrattamenti e controversie legali

Oltre alle difficoltà logistiche riscontrate, "Beast Games" è al centro di controversie legali che coinvolgono accuse di maltrattamenti. Cinque concorrenti hanno avviato cause legali contro MrBeast e Amazon, denunciando molestie sessuali e un trattamento inadeguato durante le riprese. I partecipanti hanno descritti momenti anche di grande disagio, in cui venivano ignorate le loro richieste di assistenza.

In particolare, è stato segnalato un episodio in cui un concorrente, in condizioni di necessità durante il ciclo mestruale, ha rivelato di aver ricevuto risposte sgarbate dal personale riguardo alle forniture igieniche, evidenziando problemi di rispetto per la dignità dei concorrenti. Altri hanno raccontato di essere stati trattati in modo umiliante, sottolineando la carenza di un ambiente favorevole e sicuro per le riprese.

Nonostante le promesse di una produzione professionale e attenta alla salute dei partecipanti, la realtà sembrerebbe distorta. MrBeast ha nominato uno psicologo per occuparsi del cast, ma questo professionista ha rifiutato di commentare le polemiche, lasciando nel dubbio l'adeguatezza delle pratiche di cura messe in atto. Mentre tutto questo si svolgeva, la personalità e le iniziative di MrBeast continuano a influenzare milioni di spettatori e a creare interessi contrastanti in un mondo che insegue la fame di contenuti sempre più estremi.

Le prospettive future di MrBeast e "Beast Games"

Nonostante le polemiche emerse, MrBeast continua a muoversi nel panorama dell'intrattenimento digitale, con "Beast Games" pronto a lanciare la sua fase finale in Canada. Il suo portavoce ha cercato di rassicurare sul fatto che i partecipanti rimasti sono stati accolti con entusiasmo.

Le sfide legali e le critiche che lo circondano potrebbero però segnare un cambiamento nel futuro del format e della sua produzione. Sarà importante osservare come MrBeast affronterà queste accuse e se apporterà modifiche alle sue modalità di produzione. Man mano che i dettagli del suo nuovo show emergono, l'attenzione del pubblico è alta, con la speranza che si possano trovare equilibri tra intrattenimento e responsabilità nei confronti dei partecipanti.