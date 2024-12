Monster Hunter Wilds: Capcom rivoluziona il gameplay e migliora la grafica prima del lancio

Monster Hunter Wilds si sta preparando a fare il suo ingresso trionfale nel mondo dei videogiochi il 28 febbraio 2025. Con il lancio previsto su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, Capcom ha annunciato una serie di miglioramenti significativi in risposta ai feedback ricevuti dalla community durante la fase di open beta. Attraverso queste modifiche, i fan della saga possono aspettarsi un'esperienza di gioco più fluida e coinvolgente.

Miglioramenti tecnici e ottimizzazione delle prestazioni

Capcom ha dedicato tempo e risorse per ottimizzare le prestazioni di Monster Hunter Wilds. Sui modelli più avanzati, PS5 e Xbox Series X, il titolo girerà a 60 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 1080p, garantendo così un gameplay reattivo. In alternativa, sarà possibile passare alla modalità Priorità Grafica, che offrirà una risoluzione di 4K ma limitando il framerate a 30fps. La variante Xbox Series S sarà limitata a 30fps con risoluzione di 1080p. Per quanto riguarda i giocatori su PC, Capcom ha pensato a requisiti minimi più accessibili e ha implementato un tool di benchmark, offrendo la possibilità a tutti di testare le prestazioni prima dell’esperienza di gioco effettiva.

Questi importanti aggiornamenti non solo migliorano l'aspetto tecnico, ma promettono anche un'esperienza di gioco che mantiene un buon equilibrio tra qualità visiva e fluidità. Tale attenzione ai dettagli riflette l'impegno di Capcom nel garantire il miglior funzionamento possibile delle loro nuove creazioni.

Modifiche al gameplay basate sui feedback dei giocatori

Non solo prestazioni tecniche, ma anche il gameplay ha ricevuto un’attenzione particolare in fase di sviluppo. Capcom ha implementato una serie di modifiche significative per rispondere ai feedback degli utenti. Uno dei cambiamenti più notabili è la riduzione della frequenza con cui i mostri fuggono dai combattimenti. Questo renderà i combattimenti più impegnativi e soddisfacenti, poiché i giocatori avranno più opportunità per affondare i colpi durante le battaglie.

In aggiunta, è stata migliorata la visualizzazione degli attacchi con le armi, aumentando l'impatto visivo di ogni colpo. È stato ridotto il fuoco amico tra i compagni di squadra, limitando quindi incidenti non voluti durante le battaglie cooperative. Infine, il bilanciamento di diverse armi, tra cui la Lancia, l’Ascia Carica, l'Insetto Falcione e la Spada e Scudo, ha visto importanti aggiornamenti.

Particolarmente degne di nota sono le migliorie apportate alla Lancia, ora con capacità di guardia e contrattacco enhanced. L’Ascia Carica ha visto un aggiornamento alla meccanica di trasformazione, rendendola più versatile. La Spada & Scudo ha ricevuto nuove opzioni offensive e difensive, mentre l'Insetto Falcione beneficerà di attacchi aerei potenziati. Questi miglioramenti mirano a rendere il combattimento più strategico e variegato.

Supporto per PlayStation 5 Pro e ottimizzazione al lancio

A sorpresa, Capcom ha anche confermato che Monster Hunter Wilds sarà ottimizzato per PlayStation 5 Pro fin dal lancio. Ciò significa che i possessori di questa console potranno godere di un'ulteriore qualità grafica e performance migliorate. Al giorno del lancio, sarà disponibile anche una patch day one, assicurando che il gioco arrivi sul mercato nella sua forma più rifinita.

Questi dettagli promettono di rendere Monster Hunter Wilds uno dei titoli più attesi del 2025. Con il supporto tecnico e le innovazioni nel gameplay, gli appassionati possono anticipare un’immergente esperienza di caccia ai mostri, superiore rispetto ai capitoli precedenti. La community è in attesa con impazienza della data di lancio, contando già i giorni che mancano all’uscita ufficiale su Xbox, PC e PlayStation.

Il countdown è iniziato, e per i fan di Monster Hunter il futuro sembra promettente.