Monitor da gaming Titan Army P2510HS in offerta per il Natale: scoprendo il Christmas Sale

Con il Natale alle porte, gli appassionati di gaming possono approfittare di un'interessante offerta su uno dei monitor più rinomati della Titan Army. Il Titan Army P2510HS è attualmente in promozione grazie al Christmas Sale, un'ottima opportunità per gli amanti dei videogiochi che cercano un monitor ad alte prestazioni a un prezzo competitivo. Analizziamo in dettaglio le specifiche di questo modello particolarmente adatto per il gaming competitivo e l'eSport.

Offerta del monitor Titan Army P2510HS

Grazie all'iniziativa Christmas Sale, il Titan Army P2510HS è disponibile a un prezzo scontato di 169,99 euro. Per ottenere questo prezzo, è necessario inserire il codice promo TTUTO25WEB durante il processo di checkout. Non è da sottovalutare il vantaggio della consegna gratuita, che rende l'acquisto ancora più conveniente.

Questo monitor si distingue per le sue prestazioni elevate, con un refresh rate che raggiunge i 300 Hz. Questa caratteristica è essenziale per i giocatori, poiché permette di avere immagini fluide e una reattività immediata, aspetti cruciali durante le competizioni. Inoltre, il monitor ha un tempo di risposta di soli 1 ms GTG, un numero che indica quanto tempo impiega un pixel a passare da un colore all'altro, rendendolo perfetto per i giochi più frenetici.

Caratteristiche tecniche del Titan Army P2510HS

Il Titan Army P2510HS presenta un display da 24,5 pollici in formato 16:9 e utilizza la tecnologia Fast IPS. Questo tipo di pannello non solo assicura colori brillanti ma garantisce anche una luminosità di 350 nit con un contrasto di 1000:1. La resa cromatica del monitor è notevole, con una copertura del 121% dello spazio colore sRGB, che consente ai videogiocatori di vedere colori più vividi e dettagliati nei loro giochi preferiti.

Il monitor è progettato per adattarsi alle esigenze dei giocatori, offrendo diverse modalità di utilizzo che ottimizzano la resa visiva e riducono la latenza. La funzione Game Dark Boost, in particolare, è utile in scenari di gioco con scarsa illuminazione, migliorando i dettagli nelle zone scure e permettendo così una migliore esperienza di gioco in situazioni difficili.

Porte e connettività del monitor

Per quanto riguarda la connettività, il Titan Army P2510HS è dotato di un’ampia gamma di opzioni. Include due porte HDMI 2.0 e due DisplayPort 1.4, che garantiscono compatibilità con molti dispositivi e consentono di sfruttare al massimo le capacità del monitor. Un'uscita audio è presente per i collegamenti esterni e le esigenze legate all'audio dei giochi.

La versatilità di questo monitor è ulteriormente enfatizzata dal supporto per i video in HDR400, che amplia il range dinamico delle immagini. Gli utenti possono anche personalizzare il monitor scegliendo tra dieci "scenari" per affrontare al meglio generi specifici come FPS, MOBA o RTS/RPG, ottimizzando ulteriormente l'esperienza di gioco in base alle necessità.

Come accedere all'offerta

Per chi fosse interessato ad acquistare il Titan Army P2510HS, l'offerta è facilmente accessibile. Attraverso il sito di vendita, gli utenti possono aggiungere il monitor al carrello e applicare il codice sconto TTUTO25WEB al momento della conclusione della transazione per ottenere il prezzo promozionale di 169,99 euro. Non dimenticate di controllare la disponibilità in tempo per ottenere il monitor prima delle festività.

