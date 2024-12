Milano si illumina per il Natale: Instaxmas Popup Store trasforma Piazza XXIV Maggio in un paradiso della fotografia

Scoprire il mondo della fotografia istantanea può rivelarsi un'emozionante avventura, soprattutto durante il periodo delle festività. A Milano, la magia del Natale prende vita dal 10 al 16 dicembre con un evento unico, l'Instaxmas Popup Store. In questa imperdibile iniziativa, organizzata da Fujifilm, i visitatori possono riscoprire il valore dei ricordi tangibili e condividere momenti speciali con amici e familiari. La location scelta, Piazza XXIV Maggio, si trasforma in un vivace punto d'incontro dove creatività e gioia si fondono.

L'edicola dei ricordi: un viaggio nella fotografia istantanea

Situata nella suggestiva zona della Darsena, l'Edicola dei Ricordi rappresenta il cuore pulsante delle attività proposte dall'Instaxmas Popup Store. Qui le famiglie e i visitatori di tutte le età possono immergersi in un universo di scatti e creatività, grazie a una serie di attività gratuite. Ogni giorno, un chiosco dedicato offre la possibilità di scattare fotografie istantanee e riceverle immediatamente, presentate in incantevoli cartoline esclusive. Questi ricordi fisici, contrasto alle memorie digitali spesso dimenticate, consentono di portare a casa un'esperienza unica e personale.

Un elemento particolare dell'evento è la Ruota della Fortuna, un divertentissimo gioco che regala gadget speciali ai partecipanti. Ma non è tutto: i visitatori avranno l'opportunità di incontrare Simone Biavati, un fotografo di talento che realizzerà ritratti esclusivi, arricchendo l'esperienza con una dimostrazione live dell'arte della fotografia istantanea.

Inoltre, l'evento include la Challenge 90 Secondi, dove i partecipanti possono misurare la loro abilità nel catturare il momento perfetto in un tempo limitato. Il divertimento non manca nemmeno per i più piccoli: durante il weekend sono programmati eventi pensati appositamente per i bambini, rendendo l'Instaxmas Popup Store un ambiente accogliente e festoso per le famiglie.

Discover Instax: l’innovazione della fotografia istantanea

Oltre ad offrire una vasta gamma di attività esperienziali, l'Instaxmas Popup Store è un'ottima occasione per avvicinarsi ai vari prodotti del marchio Instax. In esposizione si trovano diverse fotocamere progettate per soddisfare le esigenze di ogni appassionato della fotografia. Tra queste spicca la Instax Mini 12, una fotocamera incredibilmente intuitiva, ideale per chi ama cogliere l'attimo in modo rapido e semplice.

Per chi predilige un'esperienza più versatile, le fotocamere ibride come la Instax Mini Evo e la Instax LiPlay offrono la possibilità di visualizzare e selezionare le immagini prima della stampa, con un perfetto equilibrio tra analogico e digitale. Questo permette di abbinare la tradizione della pellicola a un controllo moderno sulle immagini, rendendo ogni scatto ancora più prezioso.

Inoltre, gli amanti della fotografia digitale potranno scoprire la Instax Mini Link 3, una stampante per smartphone che trasforma le foto digitali in magnifici ricordi fisici. Grazie all’app dedicata, è possibile personalizzare ulteriormente le immagini, creando opere uniche e speciali.

Non da meno, l'evento presenta anche varie opzioni di pellicole, come il formato Instax Mini , per chi desidera portare sempre con sé i propri ricordi, o il più ampio Instax Wide , perfetto per catturare panorami e foto di gruppo, offrendo una gamma di scelte per ogni gusto e occasione.

Dettagli essenziali dell'evento Instaxmas

L'Instaxmas Popup Store è un evento gratuito e aperto a tutti, perfetto per trascorrere momenti magici e creativi in famiglia e con amici. Ecco i dettagli principali da tenere a mente:

Quando : dal 10 al 16 dicembre, dalle 9:00 alle 19:00

: dal 10 al 16 dicembre, dalle 9:00 alle 19:00 Dove : Darsena , Piazza XXIV Maggio , Milano

: , , Cosa: attività gratuite per tutti, a partire dalle ore 10:00

Per ulteriori informazioni, si raccomanda di visitare il sito ufficiale di Instax e seguire l'evento sui social media utilizzando l'hashtag #instaxmas. Non perdere questa opportunità di scoprire il fantastico mondo della fotografia istantanea e di rendere ogni momento un ricordo indelebile.