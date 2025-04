La nuova Nintendo Switch 2 richiede MicroSD Express: cosa sapere

Il recente annuncio di Nintendo sulla nuova console Switch 2 ha suscitato un grande interesse tra i fan, in particolare per alcune novità importanti. Tra queste, spicca la notizia che la console non si limita a supportare le schede MicroSD Express per ampliare la memoria interna di 256 GB, ma ne fa addirittura obbligo. Ciò implica che le schede MicroSD tradizionali, ad esempio quelle a marchio Sandisk, non saranno trasferibili dalla vecchia Switch alla nuova, insieme ai giochi.

MicroSD Express: una necessità per la nuova console

L’introduzione delle MicroSD Express segna un cambiamento significativo nel panorama delle schede di memoria. Qual è il motivo? La risposta risiede principalmente nella velocità. Le schede SD e microSD attualmente disponibili sul mercato utilizzano versioni del protocollo Ultra High Speed , progettate per migliorare le velocità delle precedenti generazioni di schede SD. Le tre varianti UHS consentono trasferimenti dati fino a 624 MB/s. Tuttavia, molte schede microSD, anche quelle più costose come la linea Pro Ultimate di Samsung, si limitano alla tecnologia UHS-I, la quale offre una velocità massima di 104 MB/s.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La prima versione della Switch è equipaggiata con uno slot per microSD che supporta solo UHS-I. Perché allora le versioni più avanzate come UHS-II e UHS-III, insieme allo SD Express, non hanno ancora avuto una diffusione significativa? Per la maggior parte degli usi di consumo, 100 megabyte al secondo sono più che sufficienti. L’SD Association sostiene che velocità di 90 MB/s sono adeguate persino per registrare flussi video in 8K a 120 fotogrammi al secondo. Registrare foto e video è uno degli utilizzi più esigenti delle schede SD e non è necessario spendere eccessivamente per ottenere più velocità di quella che realmente si utilizza.

Tempi di caricamento e prestazioni dei giochi

Tuttavia, esiste una piccola ma misurabile differenza nei tempi di avvio e caricamento quando si utilizzano schede MicroSD nelle versioni originali della Switch invece di fare affidamento sulla memoria interna della console. Per giochi noti per le loro problematiche prestazionali, come “Pokémon Scarlatto e Violetto“, gli utenti della comunità hanno suggerito di trasferire i giochi dalla scheda microSD alla memoria interna della console come una delle soluzioni per alleviare i colli di bottiglia di prestazione che affliggono il sistema.

Questo aspetto sta già generando dibattiti tra i giocatori su come gestire al meglio le risorse di memoria della nuova Switch 2. Con l’obbligo di utilizzare una MicroSD Express, gli utenti dovranno considerare i costi aggiuntivi legati all’acquisto di queste nuove schede se vogliono sfruttare appieno le potenzialità della console.

La transizione dalla Switch originale alla nuova generazione promette di essere una sfida non solo per l’hardware, ma anche per i videogiocatori, che dovranno aggiornare il loro equipaggiamento per rimanere in linea con le richieste tecnologiche sempre più elevate. Preparatevi, quindi, a rivedere le vostre schede MicroSD, perché la nuova era del gaming si fa sempre più veloce.