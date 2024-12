Miglioramenti in arrivo per i processori AMD Ryzen con il kernel Linux 6.14: risparmio energetico e prestazioni ottimizzate

Il kernel Linux 6.14 si prepara a portare significativi cambiamenti per gli utenti di sistemi basati su processori AMD Ryzen, grazie a modifiche pensate per migliorare l'efficienza energetica. Il nuovo codice di gestione dell'energia suggerisce un approccio diverso alla configurazione delle performance energetiche, che potrebbe tradursi in un minor consumo di energia “out-of-the-box”. Questo aggiornamento potrebbe risultare particolarmente utile per chi utilizza laptop e sistemi portatili.

Modifica del driver AMD P-State: risparmio energetico garantito

Un aspetto chiave dell'aggiornamento è la modifica apportata al driver AMD P-State, che ora include la possibilità di implementare una politica di Energy Performance Preference diversa per i processori EPYC e Ryzen. La modifica nasce da una segnalazione di bug, in cui veniva proposto di adottare “balance_performance” come impostazione predefinita per Ryzen, al posto dell'attuale impostazione “performance” che è stata utilizzata sia per i Ryzen che per gli EPYC.

La differenza tra le due impostazioni è fondamentale per chi utilizza il dispositivo per compiti leggeri. Ad esempio, durante la riproduzione di un video su YouTube con frequenze elevate, il consumo energetico varia notevolmente. Con l’impostazione “balance_performance”, un dispositivo potrebbe consumare solo 7 watt per svolgere la medesima attività rispetto ai 14 watt richiesti dall'impostazione “performance”, quindi potrebbe rivelarsi vantaggiosa anche per prolungare la durata della batteria. I risultati mostrano che con l’accelerazione hardware attivata, le frequenze di clock della CPU si riducono, portando a un evidente abbattimento del consumo per utilizzi casuali.

Policy EPP distinte per Ryzen e EPYC: la nuova strategia di AMD

La decisione di adottare politiche EPP diverse è stata oggetto di dibattito tra gli sviluppatori AMD, che si sono trovati d'accordo sulla rilevanza dell'impostazione “balance_performance” per i processori Ryzen. Al contrario, per i processori EPYC, orientati maggiormente a prestazioni sostenute in ambito server, l'impostazione “performance” rimarrà il punto di riferimento.

Mario Limonciello, ingegnere di AMD specializzato in Linux, ha fornito un'analisi dettagliata della situazione, evidenziando come l'impostazione predefinita del BIOS per i sistemi Ryzen sia comunemente fissata su performance. Questo può portare a un consumo energetico eccessivo, specialmente per utenti che non utilizzano software addizionali per personalizzare le preferenze energetiche. Passare all'impostazione “balanced_performance” sarebbe una strategia più sensata per coloro che desiderano ottimizzare la gestione della batteria senza compromettere notevolmente le prestazioni.

Rilascio e attesa per il kernel Linux 6.14

Le modifiche legate a AMD P-State e alla gestione dell'alimentazione in Linux 6.14 fanno parte di un aggiornamento più ampio e sono state già integrate nel ramo “successivo” del sottosistema di gestione energetica prima dell'apertura della finestra di unione a fine gennaio 2024. Gli utenti dovranno attendere ulteriori sviluppi prima che le modifiche diventino disponibili per tutti.

Con il cambiamento atteso, il kernel Linux 6.14 si presenta come una risposta alle necessità emergenti di prestazioni e di efficienza energetica nel crescente panorama dei sistemi informatici, in particolare per gli utilizzatori di dispositivi mobili basati su AMD Ryzen.