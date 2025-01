Microsoft sospende lo sviluppo delle funzionalità di personalizzazione di Windows 11

Recentemente, Microsoft ha deciso di interrompere lo sviluppo di due innovative funzionalità di personalizzazione per il suo sistema operativo Windows 11, entrambe incentrate sull'uso dell'intelligenza artificiale. Queste opzioni, dedicate alla creazione di effetti di profondità per gli sfondi e di sfondi dinamici, avevano suscitato grande interesse tra gli utenti, poiché promettevano di rendere l'esperienza visiva del sistema operativo più affascinante e personalizzata. L'interruzione di tali sviluppi ha sollevato interrogativi sulla strategia dell'azienda, che sembra orientarsi verso innovazioni più focalizzate sulla produttività anziché sull'estetica.

Gli effetti di profondità: un'idea innovativa

L'idea degli effetti di profondità per gli sfondi emerse per la prima volta grazie all'utente Albacore, che nel marzo 2023 scoprì questa funzionalità in una delle versioni preliminari di Windows 11. La nuova opzione era destinata a utilizzare l'intelligenza artificiale per arricchire l'aspetto visivo del desktop, creando un effetto di parallasse assimilabile a quello presentato da Apple nel suo iOS 16. Questo effetto avrebbe consentito agli utenti di vivere un'esperienza visiva stuzzicante, con immagini di sfondo che, muovendosi, avrebbero dato l'impressione di avere profondità.

Un prototipo mostrava le potenzialità dell'intelligenza artificiale nel separare gli elementi in vari layer dell'immagine, realizzando così un'illusione di profondità a seconda del movimento del mouse. Per i tablet, la funzionalità era progettata non solo per creare esperienze visive coinvolgenti, ma anche per sfruttare i sensori di movimento come accelerometri e giroscopi, consentendo un'esperienza parallela decisamente più realistica.

Funzionalità di sfondi dinamici: un sogno per gli studenti

L'altra funzionalità che ha subito l'interruzione è quella degli sfondi dinamici, concepita per attrarre in particolare un pubblico giovane, come gli studenti. Questa opzione prometteva movimentazioni continue di forme astratte nelle versioni sia chiare che scure, concepita per attirare l'attenzione su elementi di navigazione fondamentali della nuova interfaccia, come il menu Start e la barra delle applicazioni. La scelta di animazioni fluide e accattivanti sarebbe stata un ottimo modo per modernizzare l'aspetto di Windows, rendendo il sistema operativo non solo più user-friendly ma anche esteticamente più gradevole.

Le motivazioni dietro l'interruzione

Non ci sono informazioni ufficiali riguardo al perché Microsoft abbia deciso di interrompere lo sviluppo di queste funzionalità. Una delle ipotesi più accreditate suggerisce che la compagnia voglia spostare le sue energie verso lo sviluppo di strumenti e opzioni più concentrate sulla produttività, piuttosto che su aspetti puramente visivi. Tuttavia, è innegabile che l'eliminazione di queste caratteristiche rappresenti una perdita per gli utenti, che avrebbero potuto godere di maggiore personalizzazione del proprio ambiente di lavoro senza dover ricorrere a software di terze parti. La decisione finale di Microsoft potrebbe aver preso spunto anche da considerazioni tecniche o di sviluppo, ma rimane il rammarico per un’opportunità persa da parte dell’azienda.