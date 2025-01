Microsoft rilascia Windows Autopatch: il nuovo strumento per aggiornamenti automatici aziendali

Microsoft ha recentemente annunciato la disponibilità generale di Windows Autopatch, un innovativo sistema progettato per semplificare e automatizzare il processo di aggiornamento dei sistemi aziendali. Questo strumento, presentato al pubblico all'inizio di giugno 2025, consente di gestire e applicare automaticamente le patch disponibili, eliminando la necessità di interventi manuali.

Funzionalità e vantaggi di Windows Autopatch

Windows Autopatch offre un notevole cambiamento nella gestione degli aggiornamenti, poiché non utilizza più il tradizionale Windows Update. Infatti, tutto il processo di download e installazione degli aggiornamenti avviene tramite il cloud, direttamente gestito da Microsoft. Nonostante ciò, il sistema si basa su alcuni componenti fondamentali di Windows Update for Business per garantire una gestione efficiente delle patch. Grazie a questa soluzione, le aziende possono risparmiare tempo ed energia, poiché gli aggiornamenti vengono gestiti senza la necessità di azioni da parte degli amministratori IT.

Uno dei requisiti fondamentali per utilizzare Windows Autopatch è una licenza di Windows 10 o 11 Enterprise E3 o superiore, ed è importante sottolineare che il servizio non è configurabile per i domini locali Active Directory, risultando esclusivamente compatibile con Azure AD, anche in una configurazione ibrida. Questa novità è particolarmente vantaggiosa per le organizzazioni moderne, sempre più orientate verso l'adozione di tecnologie cloud.

Come attivare Windows Autopatch

Il processo di attivazione di Windows Autopatch è stato semplificato. Microsoft ha pubblicato un video su YouTube in cui elenca i passaggi da seguire per iniziare. Gli amministratori globali devono prima effettuare il login su Endpoint Manager, dove è possibile cercare Windows Autopatch all'interno del menu principale. Dopo aver configurato un tenant in Azure AD, i dispositivi utilizzati nell'impresa vengono automaticamente suddivisi in quattro gruppi, definiti “rings” , a seconda della modalità di aggiornamento.

Questa suddivisione consente una distribuzione controllata delle patch. Innanzitutto, gli aggiornamenti vengono installati sui dispositivi di test, prima di estendersi agli altri dispositivi dell'azienda. Ciò riduce il rischio di problemi legati agli aggiornamenti su larga scala, consentendo di verificare l’affidabilità delle patch sui dispositivi di prova.

Gestione degli aggiornamenti e funzioni aggiuntive

Windows Autopatch include anche una funzionalità innovativa chiamata "Halt and Rollback". Questa opzione consente di bloccare temporaneamente l'invio di aggiornamenti ai gruppi di anelli superiori, garantendo agli amministratori la possibilità di gestire eventuali imprevisti. Una volta registrati, i dispositivi nell’ambito di Windows Autopatch sono automaticamente monitorati e gestiti dal servizio, liberando i responsabili IT da attività noiose e ripetitive.

L'interfaccia di configurazione in Microsoft Endpoint Manager offre un'ampia gamma di opzioni. Gli amministratori possono assegnare ciascun dispositivo ai vari anelli, monitorare l'integrità del servizio tramite una dashboard dedicata, generare report dettagliati e presentare richieste di supporto direttamente dal pannello.

Ulteriori informazioni e risorse

Per approfondire ulteriormente le funzionalità di Windows Autopatch, Microsoft ha messo a disposizione una documentazione di supporto dettagliata. Questa fonte permette agli utenti di conoscere meglio le modalità di funzionamento del servizio e di sfruttare al massimo le sue potenzialità.

In sintesi, Windows Autopatch rappresenta un passo avanti nella gestione degli aggiornamenti aziendali, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa. Le aziende che adottano questa tecnologia beneficeranno di un'esperienza di aggiornamento semplificata, consentendo loro di concentrarsi maggiormente su altre aree chiave.