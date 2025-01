Microsoft introduce la funzionalità "Drag Tray" per semplificare la condivisione dei file in Windows 11

A partire dalle ultime versioni del programma Insider Preview di Windows 11, Microsoft sembra stia testando una nuova funzionalità chiamata "Drag Tray". Questa novità promette di rendere la condivisione dei file decisamente più intuitiva e rapida, seguendo l'esempio di pratiche simili adottate nei sistemi operativi mobili.

Drag Tray: una novità che semplifica la condivisione

Il "Drag Tray" è una caratteristica che permette agli utenti di trascinare file e documenti verso una serie di opzioni di condivisione disponibili. Durante l'utilizzo di Windows 11, sarà possibile afferrare un file e, mentre lo si sposta verso la parte alta dello schermo, visualizzare una barra che offre diverse applicazioni per la condivisione. Questo avviene in modo notoriamente simile a come funziona il sistema di condivisione su Android. Ad esempio, se si desidera inviare un file tramite il servizio Phone Link, basterà posizionare il file sopra l'icona corrispondente nella barra e il gioco è fatto.

Questa funzionalità non solo ottimizza il processo di condivisione ma potrebbe anche rappresentare un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti interagiscono con il sistema operativo. Spesso, gli utenti più giovani, abituati a dispositivi mobili, trovano più comoda l'interazione basata sul trascinamento, piuttosto che i metodi tradizionali di condivisione su desktop. Il tentativo di Microsoft di rendere questa esperienza più uniforme tra le piattaforme desktop e mobile potrebbe agevolare una più ampia adozione di Windows 11.

Test e disponibilità del Drag Tray

La novità è stata scoperta per la prima volta da un utente di X, noto precedentemente come Twitter, con il nome utente phantomofearth. Il suo video dimostrativo ha rivelato come il Drag Tray funziona nella versione Insider Preview, attualmente identificata come build 22635.4805. Da notare che, sebbene sia una funzione interessante, non è stata ancora documentata tra le note di rilascio ufficiali. Questo solleva interrogativi sulla sua data di implementazione nel canale stabile per tutti gli utenti.

Per gli insider che desiderano provare questa novità, è necessario attivare Drag Tray utilizzando ViVeTool. Le istruzioni comprendono l'inserimento del comando “/enable /id:45624564,53397005” seguito da un riavvio del computer. Questa possibilità consente a una comunità selezionata di testare in anteprima ulteriori miglioramenti che Microsoft potrebbe considerare di implementare in future versioni stabili di Windows 11.

Conclusioni sull'innovazione della condivisione su Windows

Il Drag Tray rappresenta un passo significativo verso la semplificazione della condivisione dei file in Windows 11, un’area dove il sistema operativo ha ricevuto critiche per la sua complessità. L'adozione di un'interfaccia che richiama le pratiche consolidate nei sistemi mobili non solo improve l'usabilità ma si allinea anche alla necessità di attrarre una generazione sempre più orientata verso l'esperienza mobile. Restiamo in attesa di aggiornamenti per scoprire se e quando questa funzione sarà finalmente disponibile per il pubblico generale, trasformando ulteriormente l'interazione con il noto sistema operativo.