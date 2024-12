Microsoft interrompe il rilascio di Windows 11 24H2 per problemi con giochi e audio

La recente decisione di Microsoft di sospendere il rilascio di Windows 11 24H2 ha generato grande interesse e preoccupazione tra gli utenti. A seguito di numerosi feedback, l'azienda ha riscontrato malfunzionamenti legati alle prestazioni audio e ai giochi su diversi dispositivi. Questo aggiornamento, atteso da molti, ha visto un'accelerazione solo all'inizio di dicembre, ma ora l'azienda sta adottando importanti misure precauzionali.

Problemi riscontrati con i giochi

La sospensione del rilascio è stata influenzata principalmente da problemi segnalati nella fruizione di giochi. Gli utenti hanno notato che, sui computer con funzione AutoHDR attivata, vi sono anomalie nei colori e in alcuni casi i giochi si bloccano del tutto. Per affrontare questa situazione temporaneamente, Microsoft consiglia di disabilitare AutoHDR nelle impostazioni di sistema. Questo passaggio, sebbene non risolutivo, può migliorare l'esperienza di gioco fino a quando non verrà rilasciato un aggiornamento corretto.

Negli ultimi anni, il gaming è diventato un aspetto centrale dell'uso quotidiano dei computer, rendendo essenziali aggiornamenti efficaci su questo fronte. Pertanto, i problemi con Windows 11 24H2 potrebbero davvero interessare un grande numero di utenti, specialmente tra i videogiocatori che si aspettano prestazioni stabili dai loro sistemi.

Malfunzionamenti audio e interruzioni nelle comunicazioni

Accanto ai problemi riscontrati nei giochi, gli utenti hanno segnalato difficoltà anche nell'utilizzo dell'audio. In particolare, molti hanno notato che altoparlanti integrati, speaker e cuffie Bluetooth non rispondono più correttamente. Le applicazioni di riconoscimento audio sembrano avere difficoltà a identificare questi dispositivi a seguito dell'aggiornamento. Da quanto dichiarato da Microsoft, il problema sembra essere correlato ai PC dotati di software Dirac Audio, che includono un file specifico denominato cridspapo.dll.

Attualmente, Microsoft è al lavoro per rilasciare un aggiornamento dei driver per risolvere queste problematiche. Tuttavia, non esiste ancora una soluzione immediata per coloro che si trovano a dover affrontare questi inconvenienti. L'azienda ha espressamente sconsigliato di tentare un aggiornamento manuale, poiché ciò non porterebbe a una risoluzione dei problemi in atto.

Implicazioni della pausa nel rilascio

A differenza dei blocchi di rilascio precedenti, i problemi attuali di Windows 11 24H2 colpiscono un numero più ampio di utenti. L'ampia disponibilità dell'aggiornamento dal 2024 ha ampliato la base di utenti colpiti, mentre la decisione di bloccare il rilascio è giunta con ritardo rispetto alla diffusione dell'aggiornamento. Questo scenario provoca delusione in alcune aree, ma riflette il desiderio di Microsoft di agire responsabilmente.

La cautela mostrata da Microsoft indica un approccio mirato a garantire che l'esperienza utente non venga compromessa ulteriormente. È chiaro che l'azienda riconosce l'importanza di garantire che i propri sistemi operativi funzionino in modo fluido e senza intoppi.

Raccomandazioni per gli utenti

Per gli utenti che hanno già proceduto con l'aggiornamento, è possibile tentare di disattivare AutoHDR, per migliorare le prestazioni di gioco temporaneamente. Per quanto riguarda la questione audio, sarà necessario attendere l'emissione della correzione da parte di Microsoft, dato che ad oggi non esistono soluzioni alternative. Coloro che non hanno ancora aggiornato non potranno più ricevere Windows 11 24H2 tramite le impostazioni di Windows Update a causa del blocco di compatibilità innescato.

Microsoft invita tutti a pazientare e attendere una risoluzione ufficiale prima di procedere alla nuova installazione dell’aggiornamento, così da evitare ulteriori difficoltà e malfunzionamenti di sistema. L'azienda intende continuare a monitorare attentamente la situazione, pianificando di risolvere i problemi nel minor tempo possibile.