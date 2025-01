Microsoft Edge 132 e Game Assist: la nuova funzionalità per i gamer

Nel 2025, Microsoft continua a innovare con l'aggiornamento di Edge alla versione 132, introducendo anche Game Assist, progettato per migliorare l'esperienza di gioco su PC. Questa nuova funzionalità consente agli utenti di ottenere suggerimenti e guide direttamente durante il gameplay, rendendo più facile affrontare le sfide. Andiamo a scoprire i dettagli di queste novità.

Aggiornamento di Microsoft Edge: come effettuarlo

Prima di sfruttare Game Assist, è fondamentale assicurarsi di utilizzare l'ultima versione stabilita di Microsoft Edge. Per fare ciò, basta aprire il browser e cliccare sull'icona con tre puntini presente in alto a destra. Scepitato questo, si deve scorrere in basso a sinistra su "Informazioni su Microsoft Edge" per consentire al browser di controllare automaticamente la presenza di aggiornamenti. Qualora dovesse rilevarne, basterà seguirne le istruzioni per completare l'installazione. Aggiornare Edge non solo migliora la sicurezza e la performance, ma apre anche a nuove funzionalità, tra cui Game Assist.

Game Assist: un widget innovativo per i videogiocatori

Game Assist, lanciato inizialmente per gli utenti Beta a novembre del 2024, è ora accessibile a tutti i giocatori. Questo widget, che può apparire come un piccolo pannello laterale, è parte integrante della Game Bar e può rilevare automaticamente i giochi in esecuzione. Quando il sistema percepisce che l'utente sta affrontando una difficoltà, offre suggerimenti e guide contestuali per diverse tipologie di giochi. Questo non solo arricchisce l'esperienza di gioco, ma la rende anche più interattiva e coinvolgente.

La particolarità di Game Assist è che non si limita a fornire solo consigli, ma integra anche le funzionalità del browser Edge. Gli utenti possono quindi accedere ai propri cookie, preferiti e impostazioni mentre cercano assistenza o esplorano altre risorse online. Questa fusione di browser e funzionalità di gioco rappresenta un passo avanti significativo, specialmente per chi gioca a titoli complessi.

La lista dei giochi supportati e le funzionalità future

Attualmente, Game Assist supporta una selezione di giochi molto popolare, tra cui:

Baldur's Gate 3

Diablo IV

Fortnite

Hellblade II: Senua's Saga

League of Legends

Minecraft

Overwatch 2

Roblox

Valorant

Dragon Age: The Veilguard

Indiana Jones and the Great Circle

Marvel Rivals

Metaphor: ReFantazio

S.T.A.L.K.E.R. II: Heart of Chornobyl

Va sottolineato che, pur essendo in fase di anteprima, Microsoft ha dichiarato che lavorerà per ampliare continuamente il numero di giochi supportati, promettendo una varietà crescente di suggerimenti e guide nel tempo. Inoltre, ci sono progetti per integrare scorciatoie e migliorare l'esperienza picture-in-picture, migliorando ulteriormente l'usabilità del widget.

Game Assist segna quindi un importante punto di svolta per Microsoft Edge, trasformandolo non solo in un semplice browser, ma in un potente strumento di supporto per i videogiocatori. La promessa di un futuro ancora più ricco di funzionalità fa ben sperare tra gli appassionati di videogiochi per un'integrazione sempre maggiore della tecnologia nel mondo del gaming.