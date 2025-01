Microsoft cambia il gioco: addio alla funzione Smart Lookup di Word

Microsoft ha recentemente compiuto un passo decisivo per il proprio software di elaborazione testi, eliminando la funzione Smart Lookup da Word. Questa modifica impone agli utenti di trovare forme alternative per cercare sinonimi e definizioni, rappresentando un cambiamento piuttosto significativo per un'ampia fascia di utenti che quotidianamente utilizzano questa caratteristica. La decisione, avvenuta all'inizio del 2025, è stata comunicata attraverso un aggiornamento ai documenti di supporto dell'azienda, che evidenzia come Smart Lookup sia stata ritirata a partire dal 1° gennaio 2025.

Rimozione della funzione Smart Lookup

La rimozione della funzione Smart Lookup ha colto molti utenti di sorpresa. Usata per anni per migliorare la qualità dei testi e facilitare il miglioramento linguistico, questa funzionalità ha sempre rappresentato un punto di riferimento per chi scrive. Gli utenti che tentano di accedere a Smart Lookup in Word visualizzano un messaggio chiaro che informa della sua dismissione. Nonostante Microsoft non abbia fornito dettagli su un potenziale sostituto diretto, le voci indicano una spinta verso l'adozione di Copilot, l'assistente basato su intelligenza artificiale implementato in vari prodotti Microsoft.

L'alternativa Copilot

Con l'uscita di Smart Lookup, Copilot si presenta come la soluzione primaria per gli utenti di Word. Questo strumento, che utilizza l'intelligenza artificiale per assistere gli utenti mentre lavorano, potrebbe dare una nuova dimensione all'elaborazione dei testi. Tuttavia, ad oggi non è chiaro quanto Copilot sia in grado di offrire in termini di ricerca di sinonimi e definizioni, e se questa tecnologia riuscirà a sostituire l'immediatezza della funzione esplicitamente rimossa. Nonostante si prospetti un futuro dove Copilot giocherà un ruolo chiave, rimane da vedere come gli utenti si adatteranno a questa novità.

Aumento dei prezzi di Microsoft 365

Negli ultimi mesi, un altro cambiamento significativo da parte di Microsoft si è concretizzato con l'aumento dei prezzi per il servizio Microsoft 365, avvenuto per la prima volta in 12 anni. Ai pacchetti Personal e Family sono stati aggiunti crediti per l'uso di Copilot. Anche se l'azienda non ha chiarito un legame diretto tra l'aumento del prezzo e l'introduzione di Copilot, l'interconnessione tra i due sviluppi sembra comunque evidente per molti utenti.

La ricerca di soluzioni alternative

Con la dismissione della funzione Smart Lookup, gli utenti si trovano ora obbligati a esplorare diverse strade per soddisfare le proprie esigenze di scrittura, in particolare per la ricerca di sinonimi e definizioni. Le opzioni a disposizione includono:

Utilizzo di Copilot : Si tratta di un'assistenza integrata in Word , anche se la sua efficienza nello svolgere compiti precedentemente gestiti da Smart Lookup deve ancora essere valutata.

: Si tratta di un'assistenza integrata in , anche se la sua efficienza nello svolgere compiti precedentemente gestiti da deve ancora essere valutata. Navigazione attraverso i browser web : Questa strada implica una ricerca manuale online per trovare il significato delle parole o trovare sinonimi, portando però a una maggiore dispersione temporale rispetto a una funzionalità integrata nel software.

: Questa strada implica una ricerca manuale online per trovare il significato delle parole o trovare sinonimi, portando però a una maggiore dispersione temporale rispetto a una funzionalità integrata nel software. Strumenti di terze parti: Taluni utenti potrebbero optare per le applicazioni esterne per ottenere servizi di sinonimi, ma anche queste non garantiranno la stessa meccanica fluida disponibile finora con Smart Lookup.

In questo contesto, emerge chiaramente l'accresciuta rilevanza dell'intelligenza artificiale come parte fondamentale delle strategie di Microsoft. Continuerà a influenzare le funzionalità tradizionali, costringendo gli utenti a adattarsi e pianificare modalità alternative per svolgere lavori che prima erano sostanzialmente parte dell'esperienza d'uso di Word. La strada verso un nuovo modo di lavorare si intravede ricca di sfide ma anche di opportunità da esplorare.