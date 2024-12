Microsoft avverte: problemi di installazione per Windows 11 24H2 possono bloccare aggiornamenti di sicurezza

L’uscita della versione 24H2 di Windows 11 ha portato con sé una serie di imprevisti. Microsoft ha recentemente segnalato che alcuni utenti potrebbero trovarsi ad affrontare complicazioni nell’installazione di questa nuova release. Questi disguidi riguardano principalmente il blocco degli aggiornamenti di sicurezza, attribuito a un bug che si verifica in determinate circostanze.

Problemi riscontrati con l’installazione manuale

Secondo quanto riportato da The Verge, il malfunzionamento si verifica quando si utilizzano supporti di installazione USB o CD creati con gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati tra l’8 ottobre e il 12 novembre 2024. In queste situazioni, il sistema non riesce a ricevere successivi aggiornamenti. La problematica sembra manifestarsi unicamente in caso di installazioni effettuate manualmente, non influenzando invece quelle eseguite tramite la funzionalità Windows Update. Pertanto, gli utenti che effettuano aggiornamenti automatici avrebbero la possibilità di continuare a ricevere le patch correttive senza problemi.

Questo bug ha suscitato preoccupazione tra gli utenti più attenti alla sicurezza dei propri dispositivi. Microsoft, consapevole delle potenziali implicazioni sulla protezione dei dati, ha invitato gli utenti colpiti a prestare particolare attenzione alla modalità di installazione adottata. Le installazioni manuali, in questo caso, sembrano essere la causa scatenante del problema.

Raccomandazioni per evitare malfunzionamenti

Per mitigare i disguidi, gli esperti di Microsoft consigliano agli utenti di non utilizzare i supporti di installazione prodotti con gli aggiornamenti menzionati, privilegiando alternativamente quelli rilasciati il 10 dicembre. Tale misura è ritenuta necessaria per prevenire problematiche legate all'installazione e garantire che gli aggiornamenti futuri vengano ricevuti senza ostacoli.

Oltre all'implementazione delle patch, la compagnia sta lavorando a una soluzione duratura per risolvere definitivamente l’inconveniente. Sottolinea, infatti, quanto sia cruciale mantenere il sistema operativo sempre aggiornato, specialmente nel contesto attuale, dove il cyberspazio è sempre più bersaglio di minacce informatiche.

Altre problematiche con Windows 11 24H2

L'aggiornamento 24H2 di Windows 11 non è esente da ulteriori disguidi. Secondo quanto segnalato dal sito Bleeping Computer, vari utenti hanno riscontrato problemi anche con dispositivi audio e con il funzionamento di Outlook. Questi inconvenienti sono parte di un quadro più ampio di difficoltà riscontrate dall'utenza, con diversi giochi sviluppati da Ubisoft che risultano compatibili in modo anomalo con il sistema. Microsoft e la software house stanno collaborando per offrire soluzioni personalizzate per i titoli maggiormente colpiti.

Anche la versione precedente, 22H2, aveva presentato disturbi, incluso un riavvio continuo del sistema e altre problematiche fastidiose. Tali episodi continuano a generare frustrazione tra gli utenti, confermando la necessità di test approfonditi e di misure reattive da parte di Microsoft per garantire un'esperienza d'uso fluida e senza intoppi.