Microsoft 365: Novità e Aumenti di Prezzo per le Funzionalità AI

Microsoft ha annunciato significative modifiche alle sottoscrizioni di Microsoft 365 Personal e Home, integrando le sue funzionalità AI all'interno della suite Office. Tuttavia, questo aggiornamento viene accompagnato da un aumento di prezzo che avrà effetto sugli abbonati negli Stati Uniti e in diversi altri mercati. I dettagli su cosa aspettarsi da questa strategia e come gli utenti potranno navigare tra le nuove opzioni emergono ora con maggiore chiarezza.

Le nuove funzionalità AI integrate

Negli ultimi mesi, Microsoft ha avviato test per integrare le applicazioni di Office potenziate dall'intelligenza artificiale nei servizi di Microsoft 365. Le funzionalità precedentemente disponibili solo in mercati selezionati, come Australia e Nuova Zelanda, saranno ora accessibili a una platea di utenti molto più ampia. Queste novità, che includono strumenti avanzati come Copilot in Word, Excel e PowerPoint, mirano a potenziare l'esperienza degli utenti, fornendo assistenza nelle attività quotidiane.

Gareth Oystryk, direttore marketing senior di Copilot Pro e Microsoft 365, ha dichiarato che l'intento è sempre stato quello di rendere le funzionalità AI disponibili per un numero sempre maggiore di abbonati. Secondo lui, il feedback degli utenti è fondamentale per modellare queste offerte e assicurare che gli utenti possano beneficiare delle novità senza oneri eccessivi.

L'aumento dei prezzi

A partire da questo cambiamento, i prezzi per le sottoscrizioni di Microsoft 365 Personal e Family aumenteranno di 3 dollari al mese. Questo rappresenta la prima variazione dei prezzi in 12 anni per gli abbonati statunitensi. Sebbene il cambiamento possa sembrare modesto, gli utenti tendono a essere particolarmente sensibili a qualsiasi aumento di costo, specialmente se legato a nuove funzionalità che richiedono spese aggiuntive.

Microsoft ha previsto, in risposta a queste preoccupazioni, opzioni per le sottoscrizioni esistenti. Chi non desidera avvalersi delle funzionalità AI potrà scegliere di mantenere il proprio piano attuale senza incorrere nel nuovo costo. Le nuove offerte includono i piani "Personal Classic" e "Family Classic", disponibili nel momento del rinnovo, che permetteranno una maggiore flessibilità.

Piani Classic e limitazioni

I piani Classic creati per i sottoscrittori esistenti garantiranno il mantenimento del prezzo attuale senza accedere a Copilot. Tuttavia, è importante notare che questi piani non riceveranno impostazioni sulle grandi innovazioni future. Oystryk ha precisato che gli abbonati a questi piani continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza e piccole modifiche funzionali, ma non le nuove funzionalità che Microsoft potrebbe lanciare in futuro.

Questa strategia di differenziazione potrebbe spingere alcuni a considerare l'upgrade a opzioni più complete per non perdere le novità più rilevanti.

Un nuovo sistema di crediti AI

Accanto ai cambiamenti nei piani di sottoscrizione, Microsoft ha presentato un sistema di crediti AI che si applica a molte esperienze utente, comprese applicazioni come Word, Excel e PowerPoint. Gli abbonati a Microsoft 365 Personal e Family riceveranno una quantità mensile di crediti che potrà essere utilizzata per funzioni come la generazione di immagini nel Designer o nel pacchetto di applicazioni Windows, incluse Paint e Photos.

Il sistema di crediti prevede che gli utenti possano sfruttare le funzionalità AI in modo efficiente, con limitazioni che sono ancora da definire chiaramente. Al contrario, gli abbonati a Copilot Pro godranno di un accesso illimitato a tutte queste funzionalità, mantenendo un utilizzo conforme a una politica di utilizzo equo.

I cambiamenti annunciati da Microsoft rappresentano un passo significativo, mirando a riposizionare le sue offerte nel crescente mercato delle tecnologie assistite dall’intelligenza artificiale, mentre il pubblico continua a interrogarsi sul valore di queste nuove funzioni rispetto ai costi aggiuntivi associati. I prossimi mesi saranno cruciali per convalidare l'accettazione di queste variazioni tra la comunità degli utenti.