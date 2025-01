Meta Quest 3S: L'entrata nel mondo di Batman a un prezzo competitivo

Meta ha introdotto il Quest 3S, una versione più economica del suo headset di realtà virtuale di punta, il Quest 3, e porta con sé l'emozionante gioco "Batman: Arkham Shadow." Questa novità segna un passo significativo per gli appassionati di VR, offrendo un'opzione accessibile ai nuovi utenti e ai fan del supereroe più iconico di Gotham. Con un prezzo di $299,99 contro i $499,99 del Quest 3, il Quest 3S si propone come una scelta vantaggiosa per chi desidera esplorare il mondo della realtà virtuale senza compromessi eccessivi sulla qualità.

Caratteristiche del Meta Quest 3S

Il Meta Quest 3S mantiene gran parte della tecnologia presente nel Quest 3, equipaggiato con il potente chipset Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2. Questo consente una prestazione fluida e reattiva nei giochi. Le telecamere per il passthrough a colori sono perfette per un'esperienza immersiva, permettendo ai giocatori di esplorare ambienti virtuali e interagire con il mondo reale. Questo è un vantaggio rispetto ad altri modelli dell'azienda.

Anche se il Quest 3S pesa 514 grammi, è quasi identico al suo predecessore in termini di peso. Tuttavia, la pesantezza si fa sentire a causa delle diverse lenti utilizzate: il Quest 3S adotta lenti Fresnel mentre il Quest 3 offre lenti pancake. Le prime possono rendere il dispositivo più pesante e ingombrante, ma a un prezzo significativamente inferiore. Inoltre, il Quest 3S presenta una risoluzione di 1832 x 1920 pixel per occhio, che, sebbene non paragonabile a quella del Quest 3, risulta comunque accettabile per un uso generico.

Esperienza di gioco in realtà virtuale

La vera forza del Quest 3S risiede nella sua libreria di giochi, e "Batman: Arkham Shadow" rappresenta senza dubbio il motivo principale per considerare l'acquisto di questo headset. Questo titolo, disponibile gratuitamente fino alla fine di aprile, offre un'esperienza unica nel panni di Batman, immergendosi nella frenetica azione di Gotham. I giocatori possono vivere l'avventura da una prospettiva in prima persona, lanciandosi dai tetti e sorvegliano dall'alto per sconfiggere i criminali.

Sebbene le capacità grafiche del Quest 3S non possano competere con quelle di una console come il PS5, la qualità dell'immagine permette comunque di apprezzare il gioco. Molti utenti hanno trovato l'esperienza di gioco su Quest 2 soddisfacente e la stessa cosa sembra valere anche per il 3S. Il nuovo titolo è stato accolto positivamente e rappresenta una concreta possibilità di attrarre nuovi utenti verso la realtà virtuale.

Considerazioni sul mondo VR

Nonostante i suoi pregi, il Quest 3S non è esente da criticità. Come per altri headset VR, l'immersività ha i suoi compromessi: il dispositivo tende a isolare l'utente dal mondo esterno e l'uso prolungato può risultare pesante. Inoltre, il feedback sull'uso del tracking delle mani suggerisce che gli utenti potrebbero preferire i controller per l'interazione. Nonostante ciò, il nuovo dispositivo è dotato di una cinghia di supporto che varia rispetto a quella del Quest 2, garantendo una migliore distribuzione del peso.

Un altro aspetto interessante del Quest 3S è la sua capacità di streaming wireless di giochi da PC, aumentando significativamente la sua versatilità. La galleria di giochi disponibili, tra cui titoli iconici come "Beat Saber" e "Resident Evil 4," contribuisce a rendere questo headset una scelta allettante per i neofiti della VR. E nonostante i progressi di Meta nell'aggiunta di funzionalità di realtà aumentata, molti utenti non trovano queste opzioni altrettanto entusiasmanti rispetto alle esperienze di gioco immersivo.