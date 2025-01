Mercato delle GPU in crescita: nel 2024 oltre 251 milioni di unità spedite

Nel mondo della tecnologia, il 2024 ha segnato un anno di ripresa per il settore delle GPU, con un incremento nelle spedizioni che ha sorpassato i 251 milioni di unità, registrando un aumento del 6% rispetto al 2023. Questi dati, forniti da Jon Peddie Research, indicano un parallelo con la crescita dell'1% delle vendite di PC, che hanno raggiunto 262,7 milioni di unità. Tale scenario offre una chiara indicazione del recupero del mercato dei computer dopo periodi di stagnazione.

L'andamento del mercato GPU e PC

L'andamento positivo nel comparto delle GPU è un riflesso diretto della ripresa del mercato dei PC, che ha sofferto a lungo a causa di problematiche legate alla pandemia e alla catena di approvvigionamento. Attualmente, praticamente ogni dispositivo desktop e notebook è dotato di una GPU integrata. Le principali aziende del settore, quali AMD e Nvidia, continuano a piazzare sul mercato decine di milioni di chip grafici discreti ogni anno. Questo andamento spiega il motivo per cui le spedizioni di GPU risultano generalmente superiori a quelle delle CPU per i sistemi client.

Un punto di particolare interesse riguarda il calo delle vendite di GPU discrete per desktop nella seconda parte dell'anno. Nella prima metà del 2024, le spedizioni avevano segnato un aumento significativo del 46% rispetto allo stesso periodo del 2023, arrivando a 18,2 milioni di unità. Tuttavia, il terzo trimestre ha registrato una flessione, con 8,1 milioni di unità spedite, contrastando gli 8,9 milioni del terzo trimestre dell’anno passato. Questo andamento mette in luce delle dinamiche di mercato che necessitano di attenzione.

Le aspettative per il quarto trimestre e oltre

Tradizionalmente, il quarto trimestre si rivela favorevole per il mercato delle GPU, incoraggiato dal lancio di nuovi titoli videoludici e dall'upgrade degli hardware da parte dei gamer. Quest’anno, però, le previsioni non sono così chiare. Nonostante la stagione delle festività possa portare a un incremento delle vendite, non è certo se questo trend si sia consolidato nel 2024. Ci sono indicazioni che le spedizioni totali potrebbero rimanere stabili o leggermente superiori rispetto ai livelli del 2023, senza, però, tornare ai picchi raggiunti nel biennio 2021-2022.

In parallelo, è interessante notare che, secondo IDC, il numero di PC spediti nel 2024 supera il totale delle GPU riportato da JPR. Questa discrepanza apparente si spiega con il comportamento dei produttori di PC, i quali tendono ad acquistare i componenti come CPU e GPU in anticipo, mesi prima di assemblarli nei prodotti finiti. Inoltre, nel quarto trimestre, i fabbricanti rallentano gli acquisti in vista del primo trimestre, noto per la sua debolezza nelle vendite ai consumatori.

Nuove sfide e opportunità per il mercato delle GPU

L'arrivo di nuove serie di schede grafiche nel mercato pone interrogativi sul futuro immediato del settore. Conoscendo l'evoluzione continua del comparto tecnologico, c'è una certa curiosità su come si comporterà il mercato delle GPU quest’anno. La varietà di opzioni disponibili potrebbe stimolare un rinnovato interesse dei consumatori e professionisti, ma resta l'incognita di come la domanda si stabilizzerà. La capacità di adattarsi e rispondere a queste dinamiche sarà cruciale nel determinare se il mercato delle GPU crescerà ulteriormente o se raggiungerà un plateau, considerando la competitività e l'innovazione del settore.