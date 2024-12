Manjaro 24.2: aggiornamenti significativi per la distribuzione Linux basata su Arch

Manjaro continua a svilupparsi come una delle distribuzioni più apprezzate nel panorama Linux, presentando l’ultima versione 24.2, ricca di miglioramenti e nuove funzionalità. Questa release introduce importanti aggiornamenti che riguardano l’ambiente desktop Gnome 47 e il kernel Linux 6.12, combinando la stabilità di Arch con l’usabilità grazie a repository proprietari. Manjaro è stato progettato per rendere l’esperienza utente fluida, pur mantenendo la completezza dell’ecosistema Arch, compresi i suoi Arch User Repository .

Aggiornamenti dell'ambiente desktop

La nuova versione di Manjaro si distingue per gli aggiornamenti ai suoi ambienti desktop principali, Gnome 47 e KDE Plasma 6.2. Gnome 47 porta con sé miglioramenti significativi, legati in particolare all’ottimizzazione per schermi a bassa risoluzione. Gli elementi dell’interfaccia diventano più visibili, facilitando l'interazione anche per gli utenti con schermi più piccoli. Un'altra novità importante è l'integrazione del supporto per la codifica hardware, che offre prestazioni superiori durante le operazioni di registrazione dello schermo sulle GPU Intel e AMD.

Dall'altro lato, KDE Plasma 6.2 introduce nuove tecnologie come Qt6 e Wayland, migliorando l’esperienza utente attraverso funzionalità di configurazione avanzate, specialmente per la tavoletta grafica. Questo ambiente offre anche un’efficienza energetica ottimizzata, rendendo l’utilizzo su dispositivi portatili ancora più conveniente. Inoltre, l’upgrade di Xfce alla versione 4.18 aggiunge funzioni rilevanti come un migliore sistema di evidenziazione per i file, opzioni di sfondi personalizzati e una maggiore flessibilità nel gestore file Thunder, arricchendo ulteriormente l’esperienza di utilizzo.

Il kernel Linux 6.12 e il supporto hardware

Un'altra modifica notevole in Manjaro 24.2 è il passaggio al kernel Linux 6.12, che è una versione LTS . Questa nuova versione del kernel non solo apporta funzionalità innovative, ma include anche supporto hardware ampliato che garantisce un funzionamento ottimale su una varietà di dispositivi. Tra le novità più interessanti vi è l’introduzione di una schermata di kernel panic con codice QR, che facilita l’identificazione e la risoluzione dei problemi per gli utenti.

Manjaro consente agli utenti di selezionare anche le versioni più datate, come il kernel 6.6 LTS e il kernel 6.1 LTS, per garantire la massima flessibilità a coloro che preferiscono rimanere su versioni stabili e collaudate. Ciò non solo dimostra l'impegno di Manjaro verso l'innovazione, ma sottolinea anche un rispetto per la diversità delle preferenze degli utenti.

Download e disponibilità di Manjaro 24.2

Per chi fosse interessato a provare le novità di Manjaro 24.2, la distribuzione è già disponibile per il download tramite il sito ufficiale. Gli utenti possono trovare dettagli completi riguardanti le novità e le funzionalità nel post dedicato. Questa versione di Manjaro rappresenta un passo avanti per molti utenti, sia esperti che principianti, grazie alla facilità d'uso combinata con l'affidabilità di Arch.

Grazie a questa filosofia di sviluppo, Manjaro continua a guadagnarsi la fiducia di una comunità in crescita, pronta ad abbracciare i miglioramenti tecnologici e l'inclusività delle scelte hardware.