Maccy: il clipboard manager essenziale per utenti Mac

Maccy rappresenta una soluzione efficace per la gestione della cronologia degli Appunti su Mac, un ambito in cui diversi programmi sono già presenti sul mercato. Tuttavia, questa applicazione si distingue per la sua leggerezza, una scrittura curata in Swift e un'interfaccia che si integra perfettamente con macOS. Essendo open source, il codice sorgente è accessibile su GitHub e può essere utilizzato per creare una versione personalizzata dell’app.

Accesso rapido agli appunti

Gli utenti possono accedere alla cronologia degli Appunti in qualsiasi momento, semplicemente cliccando su un’icona nella barra dei menu oppure utilizzando scorciatoie da tastiera come ⌘ + 1, ⌘ + 2 e così via. Questa funzionalità consente un recupero immediato di vari elementi, che possono includere testi, immagini o file, rendendo l’esperienza di copia e incolla molto più fluida e intuitiva.

Personalizzazione delle impostazioni

Maccy offre diverse opzioni di personalizzazione attraverso un menu di Preferenze, accessibile dalla barra dei menu stessa. Gli utenti possono decidere se avviare l’app automaticamente al login e verificare aggiornamenti. È possibile modificare la scorciatoia da tastiera per aprire l’app, impostata di default su ⌘⇧c, oltre a scegliere il tipo di file da salvare, con la possibilità di gestire fino a 999 elementi in memoria, rispetto ai 200 predefiniti. Un altro aspetto interessante è la personalizzazione dell’aspetto dell’app, la possibilità di ignorare specifiche applicazioni e altro ancora.

Funzionalità avanzate di ricerca

Uno dei punti di forza di Maccy è senza dubbio il campo di ricerca integrato, che permette di rintracciare rapidamente elementi copiati in precedenza. Gli utenti possono anche svuotare la memoria dell’app in qualunque momento o “bloccare” un elemento in cima alla lista. Cliccando su un elemento all’interno dell’applicazione, è possibile visualizzare informazioni come l'origine dell'elemento copiato, l'orario della copia e il numero di volte che questo particolare elemento è stato copiato.

Acquisto e compatibilità

Per chi desidera supportare lo sviluppatore, Maccy è disponibile per l'acquisto sul Mac App Store al prezzo di 9,99€, con una dimensione di download di appena 2,3MB. La versione attuale richiede macOS 14 Sonoma ed è disponibile in diverse lingue, italiano incluso.

Compilazione del codice open source

Dato che Maccy è un software open source, gli utenti più esperti possono compilare l’app facilmente. Utilizzando un gestore di pacchetti come Homebrew, basta aprire il Terminale e digitare il comando “brew install maccy” per ottenere una copia personale dell’app. Ciò offre la flessibilità di personalizzare ulteriormente l'applicazione secondo le proprie esigenze.

Maccy emerge come un clipboard manager di grande utilità, semplice da utilizzare e configurare, adatto a chiunque desideri un controllo avanzato sugli Appunti del proprio Mac.