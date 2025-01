LSFG 3.0: La rivoluzione nella generazione di fotogrammi per videogiochi

Il software Lossless Scaling Frame Generation ha fatto un significativo passo avanti con il lancio della versione 3. Questo aggiornamento introduce innovazioni senza precedenti nella generazione di fotogrammi, consentendo di produrre fino a 20 fotogrammi aggiuntivi per ogni fotogramma originale. La nuova versione segna un traguardo importante per i gamer e gli utenti di emulatori, migliorando non solo la quantità ma anche la qualità dell'esperienza visiva.

Cosa è LSFG e come funziona?

Per chi non avesse familiarità con questo strumento, LSFG è un'applicazione sviluppata da terze parti progettata per migliorare l'esperienza di gioco. Essa permette l'upscaling e la generazione di fotogrammi in routine di gioco che non dispongono di tali opzioni. A differenza di soluzioni più conosciute come DLSS di NVIDIA e FSR di AMD, LSFG non si distingue per la sua semplicità d'uso. Tuttavia, ogni aggiornamento ha contribuito ad alzare il suo profilo tra i modder e gli appassionati del settore. Le novità della versione 3 non riguardano solo l'incremento del numero di fotogrammi ma anche il miglioramento della qualità visiva e delle prestazioni generali, abbattendo il carico sulla GPU e riducendo la latenza.

Miglioramenti nella qualità visiva

Una delle principali innovazioni apportate da LSFG 3.0 è la qualità dell'immagine generata. La nuova versione offre una riduzione evidente dello sfarfallio e degli artefatti visivi, migliorando la chiarezza del movimento. Questo si traduce in un'esperienza di gioco più fluida e gradevole per gli utenti, che possono ora godere di transizioni e animazioni più naturali. Gli sviluppatori di LSFG hanno concentrato i propri sforzi su aspetti importanti come il carico sulla GPU. È stato riscontrato che il carico è diminuito del 40% nella modalità X2 e addirittura di oltre il 45% per i moltiplicatori superiori a X2, rispetto alla versione precedente.

Performance e latenze ridotto

In aggiunta ai miglioramenti visivi, LSFG 3.0 ha anche portato con sé un sensibile abbattimento della latenza. I test effettuati utilizzando il sistema OSLTT indicano una riduzione della latenza di circa il 24% rispetto alla versione 2. Questo miglioramento è cruciale per i gamer che necessitano di reazioni rapide, specialmente in titoli frenetici e competitivi. La nuova applicazione supporta anche un moltiplicatore sbloccato, fino a un massimo di X20, che fornisce una maggiore flessibilità agli utenti nel configurare e sfruttare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

Suggerimenti per un'utilizzo ottimale

Per trarre il massimo vantaggio da LSFG 3, gli sviluppatori raccomandano di utilizzare una framerate base di almeno 30 FPS, con suggerimenti più concreti che indicano l'ideale essere di 60 FPS a una risoluzione di 1080p. Inoltre, si consiglia di bloccare il framerate del gioco per evitare un overclock della GPU che potrebbe compromettere la fluidità del gioco. Per le risoluzioni superiori, è utile impostare "Resolution Scale" in modo da ridimensionare l’input a 1080p, applicando valori come il 75% per 1440p e il 50% per il 4K, garantendo così prestazioni ottimali.

LSFG come soluzione per videogiochi obsoleti

Nonostante LSFG 3.0 non riesca ad eguagliare le prestazioni delle più note tecnologie di NVIDIA e AMD, rappresenta spesso un'alternativa preziosa per determinati titoli più datati o per schede video che non supportano le tecnologie di ultima generazione. La versatilità e l'adattabilità di LSFG la rendono particolarmente utile in contesti in cui le opzioni più avanzate non sono disponibili.

Con il lancio della versione 3, gli sviluppatori di LSFG hanno anche presentato una versione beta con una nuova interfaccia grafica, semplificando così la gestione delle varie funzionalità del software. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti non solo per il programma, ma anche per la comunità di appassionati che aspira a migliorare la qualità grafica dei propri giochi.