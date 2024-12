Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX: il mouse da gaming che migliora l'esperienza di gioco nel 2024

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX si presenta come uno dei migliori mouse da gaming del 2024, un dispositivo pensato per chi desidera prestazioni elevate senza compromessi. Con un design leggero e una tecnologia hardware di punta, il nuovo modello della casa californiana promette di soddisfare le esigenze di gamers e professionisti. Analizziamo a fondo le specifiche, le novità e le prestazioni di questo mouse.

Design e caratteristiche del Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX mantiene il focus su un design asimmetrico, specificamente ottimizzato per gli utenti destrorsi. Rispetto al predecessore, ha subìto alcune modifiche che lo rendono non solo più ergonomico ma anche visivamente gradevole. Il peso rimane incredibilmente ridotto a 60 grammi, mentre le dimensioni sono leggermente aumentate: da 125 x 63,5 x 40 millimetri del PRO X SUPERLIGHT 2 a 125,8 x 67,7 x 43,9 millimetri per il DEX. Questa modifica offre una bombatura più pronunciata sulla parte sinistra, il che potrebbe risultare diverso per chi proviene dal modello più vecchio.

Il mouse è realizzato con un’attenzione particolare all’ergonomia, consentendo sessioni di gioco prolungate senza affaticamento significativo. Inoltre, la scocca è stata alleggerita, pur conservando robustezza e qualità costruttiva, avvalendosi di materiali riciclati. I tasti laterali, posizionati più in alto, possono sembrare un cambiamento inusuale inizialmente, ma si rivelano pratici e funzionali una volta abituati.

Logitech ha dedicato particolare attenzione al feedback proveniente dai professionisti del gaming, rendendo il G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX ideato per ottimizzare la stabilità e la velocità. Per i new-comer che non sono abituati a mouse estremamente leggeri, ci può essere un periodo di adattamento iniziale, dopo il quale non vorranno tornare indietro.

Tecnologia e prestazioni: il cuore del Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

Al centro delle prestazioni del Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX troviamo il sensore Hero 2, in grado di raggiungere una risoluzione massima di 44.000 DPI. Questa tecnologia di altissimo livello garantisce una precisione straordinaria, accelerazione fino a 88 G e accuratezza di 888 IPS. Il dispositivo impiega la tecnologia wireless LIGHTSPEED, immaginata per ridurre al minimo il lag, permettendo una reattività totale nelle sessioni di gioco.

Un aspetto cruciale è la possibilità di impostare un polling-rate fino a 8.000 Hz, che supporta reazioni fulminee in contesti di gioco competitivi. Con un tempo di risposta di appena 0,25 ms, il mouse si rivela ideale non solo per gli appassionati di gaming ma anche per chi si dedica a lavori che richiedono precisione.

Il pacchetto completo include un ricevitore wireless LIGHTSPEED e un cavo per la ricarica USB-C, sottolineando la cura e l’attenzione per i dettagli da parte di Logitech. Questa nuova versione ha visto un notevole miglioramento anche nell’autonomia, che adesso può arrivare fino a 95 ore con una sola ricarica, in contrapposizione alle circa 70 ore del modello precedente.

Confronto: differenze tra il G PRO X SUPERLIGHT e il G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

Un approfondimento sulle migliorie introdotte dal nuovo G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX rispetto alla prima generazione è fondamentale per comprendere il valore di questo prodotto. Innanzitutto, si nota un perfezionamento del design con linee più morbide e una struttura asimmetrica che migliora ulteriormente la presa per gli utenti destrorsi.

A livello hardware, il sensore Hero 2 rappresenta un significativo upgrade rispetto al sensore Hero della prima generazione, passando da una risoluzione massima di 25.600 DPI a quella di 44.000 DPI. Questo cambio non solo migliora la risposta durante il gioco, ma offre anche una flessibilità in più agli utilizzatori, specialmente durante competizioni aggressive.

Da citare anche gli switch ottici LIGHTFORCE, che assicurano una reattività senza pari. La completa compatibilità con il software Logitech G HUB consente agli utenti di personalizzare in modo dettagliato la configurazione, gestendo ogni aspetto della periferica secondo le loro esigenze specifiche.

Osservando le differenze di materiali e resistenza, il G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX ha una scocca più sottile, mantenendo una sensazione di leggerezza e solidità, mentre i piedini in PTFE garantiscono un'ottima scorrevolezza su qualsiasi superficie. In più, la nuova progettazione consente una ricarica veloce, promettendo un utilizzo prolungato senza necessità di costanti staccamenti dalla sessione di gioco.

Prezzo e disponibilità: dove acquistare il G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

Il prezzo di listino del Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX è di 179 euro, una cifra che si colloca nella fascia alta del mercato. Nonostante possa sembrare elevato, questa scelta di investimento si giustifica con l'elevata qualità costruttiva e le prestazioni che può fornire, rendendolo adatto per i gamer professionisti e per coloro che cercano un dispositivo di prim’ordine.

Disponibile su Amazon Italia e sul sito ufficiale di Logitech, è opportuno tenere d'occhio eventuali promozioni o sconti che possano rendere l'acquisto più vantaggioso. Chi cerca un mouse che possa accompagnarlo in sfide competitive o semplicemente rendere più fluida l’esperienza di utilizzo quotidiana non sarà deluso dalle prestazioni di questo modello.

Con una buona gestione della ricarica e un design dedicato a massimizzare l'ergonomia, il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX si posiziona come un'opzione imperdibile nel panorama delle periferiche da gaming nel 2024.