L'Illinois si prepara al lancio delle ID digitali in Apple Wallet entro la fine del 2024

L'Illinois ha fatto un passo importante verso l'adozione delle identificazioni digitali, grazie a una nuova legislazione che permette l'emissione di patenti e carte d'identità tramite i dispositivi Apple. Questo movimento rappresenta un progresso significativo nel campo della tecnologia e della sicurezza dei dati, mirando a migliorare l'esperienza degli utenti e semplificare i processi quotidiani.

Nuova legislazione per l'emissione di ID digitali in Illinois

Dal 1 gennaio 2024, l'Illinois ha implementato una legge che consente per la prima volta l'emissione di carte d'identità digitali e patenti di guida, a cura dell'ufficio del Segretario di Stato. Questa iniziativa è parte di un programma più ampio e ambizioso che vede la collaborazione con Apple. Grazie a questa partnership, si prevede di avviare il supporto per le ID digitali in Apple Wallet entro la fine dell'anno, posizionando l'Illinois tra i pionieri in questo settore.

Il Segretario di Stato dell'Illinois, Alexi Giannoulias, ha dichiarato in un comunicato stampa che sono entusiasti di lavorare con Apple, un'azienda impegnata nella sicurezza dei dati, per offrire agli abitanti dell'Illinois identificazione digitale tramite Apple Wallet. "Questo sarà il primo passo verso un programma di patenti e ID statali all'avanguardia che utilizzerà la tecnologia più avanzata" ha affermato. Con la possibilità di conservare le proprie ID digitali a portata di mano, i residenti potranno godere di un ulteriore livello di comodità e privacy.

Funzionalità e vantaggi delle ID digitali in Apple Wallet

Una volta avviato il programma, i cittadini dell'Illinois potranno aggiungere le loro carte d'identità e patenti di guida digitali all'Apple Wallet dei loro iPhone. Queste ID digitali saranno accettate in "alcuni esercizi commerciali e luoghi" e per il check-in presso punti di controllo TSA. Questo rappresenta un passo avanti nel fornire una soluzione pratica che permette di ridurre l'uso di documenti cartacei, semplificando le procedure di identificazione.

Inoltre, l'adozione delle ID digitali favorisce anche un approccio più integrato alla sicurezza personale. Grazie alle tecnologie avanzate e agli standard di crittografia di Apple, gli utenti possono sentirsi sicuri nella conservazione delle proprie informazioni sensibili, riducendo il rischio di furti d'identità. L'Illinois punta a un programma che combina praticità e innovazione, garantendo al contempo la sicurezza dei dati degli utenti.

Situazione attuale delle ID digitali in Apple Wallet

Le ID digitali sono già disponibili in diverse aree degli Stati Uniti. Attualmente, gli utenti possono usare le loro ID digitali in Apple Wallet nei seguenti stati:

Arizona

California

Georgia

Hawaii

Iowa

Maryland

New Mexico

Ohio

Porto Rico

Oltre all'Illinois, anche alcuni altri stati hanno annunciato la loro intenzione di supportare l'emissione di ID in Apple Wallet, anche se non hanno fornito tempistiche specifiche. Questi stati includono Montana, West Virginia, Connecticut, Kentucky, Mississippi, Oklahoma e Utah. Questa espansione porterà a una maggiore accessibilità e probabilmente incoraggerà più stati a considerare l'adozione delle identificazioni digitali.

Per gli abitanti dell'Illinois che desiderano seguire lo sviluppo delle ID digitali, è possibile visitare il sito web del Segretario di Stato dell'Illinois per ricevere aggiornamenti e informazioni. Questo rappresenta un'importante opportunità per contribuire a un futuro in cui l'identificazione personale sarà non solo più semplice, ma anche più sicura.