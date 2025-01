Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, il nuovo capitolo in arrivo a marzo 2024

Il mondo dei videogiochi si appresta a ricevere una nuova aggiunta nel franchise di Like a Dragon, con il lancio del titolo "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii". Questo spin-off promette di arricchire l'universo di Yakuza con nuove dinamiche di gioco, ambientazioni esotiche e un mix di elementi classici e innovativi, tutto previsto per il prossimo mese. L'attesa per il rilascio inizia a crescere, specialmente dopo la presentazione di 15 minuti mostrata da Sega e Ryu Gotoku Studio, che ha delineato le maggiori novità che caratterizzeranno questa avventura.

Caratteristiche principali del nuovo gioco

In un video di presentazione, Sega ha rivelato che "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" introdurrà un sistema di combattimento innovativo, che unisce stili di lotta classici e nuovi approcci tematici. Il protagonista, Goro Majima, potrà cimentarsi in due distinti stili di combattimento: il già noto "Mad Dog", che rappresenta l'approccio tradizionale della serie Yakuza, e il nuovo "Sea Dog", dedicato all'epica avventura pirata. Questo secondo stile offre un gameplay ricco di azione, portando Majima a combattere con una sciabola e una pistola, e permette persino di evocare compagni di battaglia unici, come lo "Squalo Mangiauomini" e la "Scimmia Sadica". Questi elementi aggiungono una dimensione di strategia e creatività ai combattimenti, rendendoli ancora più coinvolgenti.

Un altro aspetto che attirerà l’attenzione dei giocatori è la modalità New Game Plus, che sarà disponibile da subito, offrendo l'opportunità di rigiocare l'intera avventura con difficoltà aumentata e ricompense aggiuntive. Questo approccio mira a garantire una longevità al titolo che, unita alla vastità delle aree esplorabili, promette di offrire un'esperienza di gioco di grandi dimensioni.

Esplorazione e combattimenti navali

Una delle novità più interessanti di "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" è il suo focus sul combattimento navale, un elemento che ricorda il ben noto "Assassin's Creed: Black Flag". I giocatori potranno non solo esplorare isole affascinanti ma anche navigare in acque aperte, personalizzando le proprie navi e gestendo l'equipaggio per affrontare le minacce oceaniche. Le battaglie navali, che coinvolgeranno numerosi nemici simultaneamente, promettono di aggiungere una dimensione dinamica all'esperienza di gioco.

Il mondo di gioco sarà caratterizzato da enormi spazi da esplorare, dove si potranno affrontare decine di nemici in contemporanea. Questa grande libertà di movimento e interazione evidenzia l'impegno degli sviluppatori nel creare un ambiente di gioco ricco e stimolante. Le possibilità di combattimento, unite alla varietà delle ambientazioni, rendono l’attesa per la sua uscita ancora più palpabile.

Minigiochi e durata di gioco

Come da tradizione nella serie Yakuza, anche questo nuovo capitolo includerà una varietà di minigiochi, situati in un'isola-nave criminale che serve come sfondo a molte delle attività collaterali offerte agli utenti. I fan del franchise conoscono bene l'importanza di questi momenti di svago, che spezzano il ritmo dell'avventura principale e offrono opportunità per esplorare il lato più leggero della narrativa.

In termini di durata, "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" si prevede richiederà agli utenti oltre 100 ore per essere completato, assicurando così un'ampia esperienza di gioco, conforme agli standard dei capitoli precedenti. Con una trama che si intreccia con le meccaniche nuove e tradizionali, gli sviluppatori sembrano volersi assicurare che i giocatori siano impegnati in un viaggio avventuroso e ricco di contenuti.

La combinazione di ambientazione hawaiana, elementi pirateschi e la familiarità del gameplay della serie Yakuza offre ai fan una nuova avventura da esplorare, ricca di possibilità da scoprire. Con una data di rilascio fissata per marzo 2024, rimane da vedere come gli elementi presentati si tradurranno nell'esperienza complessiva del gioco.