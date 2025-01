Lenovo lancia un notebook innovativo con schermo Oled arrotolabile: ecco tutte le novità

Il nuovo notebook targato Lenovo si appresta a fare il suo ingresso nel mercato con caratteristiche all'avanguardia che promettono di rivoluzionare il modo di lavorare con i dispositivi portatili. Con un design audace e un'innovativa tecnologia di schermo Oled, il ThinkBook Plus Gen 6 rappresenta un passo significativo nell'evoluzione dei laptop, unendo praticità e versatilità. In questo articolo esploreremo le funzionalità del dispositivo e le novità nella linea di prodotti Lenovo, inclusi prezzi e disponibilità.

Innovazione nel design: lo schermo Oled arrotolabile

Uno degli aspetti più affascinanti del ThinkBook Plus Gen 6 è il suo schermo Oled, che si estende magicamente premendo un pulsante o semplicemente eseguendo un gesto con la mano. Questo display, che parte da 14 pollici, può raggiungere una dimensione di 16,7 pollici, offrendo così un aumento dello spazio visivo di quasi il 50%. L'idea è nata per soddisfare la crescente esigenza di multitasking: invece di utilizzare monitor esterni, gli utenti possono ora espandere il proprio schermo direttamente dal laptop. Nonostante questa caratteristica innovativa, il notebook rimane portatile, mantenendo un peso di 1,7 chilogrammi e uno spessore di soli 19,9 millimetri.

La funzionalità di estensione dello schermo è progettata per supportare fino a 30.000 attivazioni, garantendo un'ottima durata nel tempo. Il metodo di attivazione tramite gesto, sebbene meno intuitivo rispetto al pulsante, offre un elemento di fascino tecnologico, permettendo all'utente di azionare il display semplicemente muovendo la mano di fronte alla fotocamera. La possibilità di ripristinare la dimensione originale da 14 pollici con un movimento verso il basso rende l'esperienza d'uso molto fluida.

Potenza di calcolo e intelligenza artificiale

Oltre al display all'avanguardia, il ThinkBook Plus Gen 6 è equipaggiato con un processore Intel Core Ultra, che integra funzioni avanzate di intelligenza artificiale. Questo PC, classificato come Ai PC, offre la funzionalità Copilot+ integrata, permettendo un'esperienza di lavoro più assistita e intelligente. L'intero sistema è progettato per semplificare le attività quotidiane consentendo agli utenti di concentrarsi sulle loro reali necessità. La potenza di calcolo combinata con le innovative funzionalità AI rende questo dispositivo adatto non solo per utenti professionali, ma anche per chi cerca un'esperienza di utilizzo più avanzata e personalizzata.

Il lancio ufficiale sul mercato è previsto per agosto 2025 e il prezzo si attesta intorno ai 2.799 euro, a cui si aggiunge l'IVA. Questo posizionamento di prezzo riflette la tecnologia innovativa e la qualità del prodotto, sebbene possa risultare elevato per una clientela più generalista.

La nuova gamma Lenovo: ThinkPad e Yoga

In aggiunta al ThinkBook Plus Gen 6, Lenovo ha presentato ulteriori aggiornamenti e prodotti nella sua linea, inclusi i nuovi ThinkPad X9 e i laptop Yoga. I modelli ThinkPad X9 mettono in evidenza le caratteristiche premium, mirate a professionisti e aziende, offrendo anche funzionalità di intelligenza artificiale integrate. D'altra parte, i modelli Yoga sono concepiti per essere leggeri e facili da trasportare, adattandosi alle esigenze di una clientela in movimento.

Lo YogaBook 9i, in particolare, si distingue per un display Oled che integra una fotocamera, permettendo un rapporto schermo-corpo eccezionale, fino al 98%. Questa caratteristica non solo migliora l'estetica del prodotto, ma aumenta anche la funzionalità, rendendo lo YogaBook ideale per chi cerca portabilità senza sacrificare la grandezza dello schermo. I nuovi laptop Yoga saranno disponibili dal mese di aprile con un prezzo di 2.699 euro più IVA.

Con queste innovazioni, Lenovo mira a consolidare la sua posizione nel mercato dei notebook, offrendo soluzioni che combinano design, funzionalità e prestazioni elevate.