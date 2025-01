Le novità più interessanti per Apple al CES 2025: gadget e accessori da non perdere

La fiera di Las Vegas, nota come CES, ha sempre rappresentato una vetrina per l’innovazione tecnologica, anche se Apple ha scelto di non parteciparvi mai ufficialmente. Nonostante la mancanza dell’azienda di Cupertino, il CES 2025 ha mostrato diverse novità di accessori che possono rivelarsi molto utili per gli utenti Apple. In questo articolo, vi presentiamo una selezione dei prodotti più intriganti presentati al CES quest’anno, con un’attenzione particolare a caricabatterie, docking station e altri device.

Caricabatterie e power bank innovativi

Anker e il caricabatterie da 140W

Anker si afferma come un marchio leader nella produzione di accessori e quest’anno al CES ha svelato un caricabatterie da parete da 140W. Una delle caratteristiche principali è l’inclusione di un mini display che consente di visualizzare informazioni in tempo reale come il consumo energetico per ogni porta, la temperatura e lo stato della ricarica. Le porte disponibili includono tre USB-C e una USB-A, rendendo questo caricabatterie estremamente versatile per i dispositivi Apple.

La power bank di Anker

Sempre Anker ha presentato una power bank che offre una capacità di 25000 mAh con una potenza massima di 165W. Questo dispositivo è particolarmente interessante per gli utenti di MacBook Pro, grazie alla possibilità di ricarica rapida e i cavi retrattili inclusi. Anche in questo caso, è presente un display per monitorare il livello di carica residua.

Ugreen e il caricabatterie da 500W

Un'altro protagonista della scena è stato Ugreen, che ha presentato un caricabatterie Nexode capace di arrivare a ben 500W. Con cinque porte USB-C ed una USB-A, questo dispositivo è progettato per caricare simultaneamente più laptop, un'ottima soluzione per coloro che lavorano in mobilità o in ambito professionale.

Docking station all'avanguardia

La docking station Plugable con cinque display

Plugable ha fatto un passo da gigante con la sua DisplayLink DL-7400, una docking station in grado di supportare fino a cinque monitor esterni. Questo prodotto è l’ideale per chi utilizza MacBook Air M1 ed M2, notoriamente limitati a un solo display esterno. La docking permette di gestire tre monitor 6K o una combinazione di monitor 6K e 4K, rendendola molto versatile per diversi usi.

Ugreen e il dock Thunderbolt 5

In aggiunta, Ugreen ha lanciato il Revodok Max 2131, uno dei primi dock a supportare Thunderbolt 5. Questo dock è perfetto per i nuovi MacBook Pro e Mac mini, offrendo tre porte Thunderbolt 5 con elevate larghezze di banda. La versatilità di questo dispositivo è arricchita dalla presenza di numerose porte USB, lettori di schede e un jack per le cuffie.

Soluzioni professionali da OWC e Satechi

Prodotti OWC per i professionisti della creatività

OWC ha presentato prodotti che catturano l'interesse degli utenti professionali di Apple, come OWC ThunderBlade X12. Questa soluzione RAID è considerata rivoluzionaria nel settore della produzione video, offrendo prestazioni elevate. Con il cavo USB4 Active Optical, la ditta propone una connettività a lunga distanza molto utile per un flusso di lavoro efficiente.

Satechi e la docking station per Mac mini M4

Anche Satechi ha contribuito al CES con un dock-hub pensato specificamente per il Mac mini M4. Questo accessorio moltiplica le porte, integrando anche un vano per SSD aggiuntivi, e presenta un design elegantemente coordinato con il prodotto Apple. Sarà disponibile a partire da febbraio e rappresenta una soluzione pratica per chi vuole ottimizzare l'usabilità del proprio Mac mini.

Altre novità interessanti

Tastiera e accessori Satechi

Satechi ha anche mostrato la SM3 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard, una tastiera meccanica full-size che può connettersi a più dispositivi contemporaneamente, quindi ideale per chi utilizza diversi dispositivi Apple nella propria routine. Inoltre, il caricabatterie OntheGo, progettato per viaggi, rappresenta un’altra innovazione interessante.

Belkin con Stage PowerGrip

Belkin ha presentato lo Stage PowerGrip, un accessorio che combina ricarica wireless MagSafe e design retrò. Questo prodotto ha anche una batteria integrata, rendendolo ideale per chi utilizza iPhone e ha bisogno di una soluzione di ricarica comoda e versatile.

SanDisk e il disco Creator

Infine, SanDisk ha introdotto un nuovo disco della sua Creator Series, progettato per integrarsi facilmente con i dispositivi MagSafe. Questo prodotto supporta la tecnologia Apple ProRes 4K, rendendolo una scelta eccellente per i creatori di contenuti.

Il CES 2025 ha dimostrato ancora una volta che, sebbene Apple non partecipi direttamente, l'ecosistema di accessori per i dispositivi Apple continua ad evolversi, con prodotti innovativi e funzionali che migliorano l'esperienza degli utenti.