L’attesa per le nuove schede NVIDIA RTX 5000: prezzo e lotta contro gli scalper

Il 30 gennaio 2025 rappresenta un giorno cruciale per gli appassionati di tecnologia e computer. Questa data segna il lancio delle attesissime schede grafiche NVIDIA RTX della serie 5000, un evento che ha catturato l'attenzione dell'intera community dei PC Enthusiast. Con caratteristiche innovative e un redesign delle potenti Founders Edition, gli utenti si preparano a finalizzare i loro ordini. Tuttavia, è risaputo che la riemergente domanda ha attirato l'attenzione di scalper e venditori online, creando un panorama complesso per chi desidera acquistare queste nuove schede.

L’innovazione delle schede NVIDIA RTX 5000

Le nuove schede grafiche RTX 5000 di NVIDIA sono state accolte con entusiasmo grazie a miglioramenti significativi nelle performance e nelle specifiche tecniche. Tra le novità più apprezzate figurano un incremento nella potenza di elaborazione grafica, evoluzioni nel ray tracing e un’ottimizzazione per il gaming in alta definizione. Questa generazione promette di elevare l'esperienza videoludica a livelli senza precedenti, attirando l'attenzione di gamer e professionisti del settore.

Il listino prezzi, annunciato in concomitanza con l’uscita, ha sorpreso positivamente molti utenti. La Founders Edition dell’ammiraglia RTX 5090 è stata fissata a 2389€. Tuttavia, la gioia di un prezzo accessibile è stata offuscata dalla consapevolezza che con l'arrivo di queste schede sul mercato inizia anche la battaglia contro gli scalper. Questi ultimi, già attivi sui principali portali di vendita, sono pronti ad accaparrarsi le nuove GPU per poi rivenderle a un prezzo notevolmente superiore.

Scalper e rivenditori: una minaccia concreta

La problematica della rivendita ai prezzi gonfiati ha radici profonde. Durante la pandemia del 2020, molti appassionati hanno sperimentato difficoltà immense nel reperire le ultime novità tecnologiche, e ora la storia sembra ripetersi. I venditori scalper sono tornati in forze per accaparrarsi le schede grafiche e rivenderle a cifre esorbitanti. Su eBay infatti, non è raro imbattersi in annunci di RTX 5090 a prezzi che superano i 5000€, ben oltre il prezzo di listino.

Questo fenomeno non è solo limitato alle schede Founders Edition; anche le varianti custom realizzate da altre marche sono già disponibili a prezzi stratosferici. L’impatto di questi venditori sul mercato preoccupa gli utenti che temono di ritrovarsi esclusi dalla possibilità di acquistare una nuova RTX. La lenta risposta delle piattaforme di vendita nel rimuovere annunci ingannevoli alimenta ulteriormente la frustrazione tra gli acquirenti.

Le segnalazioni di utenti che tentano di denunciare venditori sui portali online non sembrano essere sufficienti per fermare questo flusso. La disponibilità sempre crescente di annunci per schede grafiche, unitamente ai prezzi sempre più alti, preoccupa non poco chi è in attesa di una nuova GPU.

La lotta del 30 gennaio e l'attesa di una maggiore disponibilità

Il 30 gennaio 2025 non sarà solo un giorno di acquisto ma un vero e proprio campo di battaglia per i consumatori. Esperti e appassionati si preparano a fronteggiare i "temibili bot" utilizzati dai rivenditori per accaparrarsi le scorte in tempo reale. Molti temono che non riusciranno a finalizzare i loro ordini data la forte competizione che ci sarà.

Gli utenti sperano che i produttori riescano a garantire una disponibilità maggiore rispetto agli stock limitati del 2020. Nonostante le incertezze che accompagnano questo lancio, il desiderio di possedere una nuova RTX continua a crescere, e in tante speranze si ripongono nella possibilità di acquistare la scheda desiderata a un prezzo giusto. L'attenzione sarà concentrata sui vari canali di vendita, nel tentativo di evitare di cadere nelle trappole dei scalper e usufruire dell'acquisto diretto dalle fonti ufficiali.