Lanciato Nexus 2.0: il software innovativo di HYTE per una gestione PC all’avanguardia

HYTE, un marchio rinomato nel segmento dei componenti e delle periferiche PC di fascia alta, ha rivelato al CES 2025 il suo nuovo software Nexus 2.0. Questa versione aggiornata è il risultato di un intenso lavoro di sviluppo, ispirato dalle richieste e dai suggerimenti della community di appassionati di tecnologia. Nexus 2.0 si distingue per una serie di funzionalità all’avanguardia che mirano a ottimizzare la personalizzazione, le prestazioni e l’interfaccia utente, offrendo una gestione del desktop senza precedenti.

Integrazione con OpenRGB e controllo universale delle ventole

Una delle caratteristiche salienti di Nexus 2.0 è la sua integrazione con l’SDK OpenRGB. Questa novità permette di armonizzare l’illuminazione RGB di più di 1.800 dispositivi di terze parti, dando ai gamer e agli appassionati di personalizzazione estetica l'opportunità di creare ambienti di gioco unici e personalizzati. Grazie a questa funzionalità, ogni componente del sistema può illuminarsi in sincronia, creando uno spettacolo visivo coordinato che può essere adattato a qualsiasi tema o impatto visivo desiderato.

In aggiunta, il nuovo controllo universale delle ventole implementato in Nexus 2.0 sfrutta i connettori PWM della scheda madre. Questa funzione di raffreddamento avanzato consente la gestione intelligente e uniforme delle ventole, assicurando temperature ottimali per un funzionamento stabile e prolungato del sistema. Con questa innovazione, HYTE punta a garantire non solo performance elevate, ma anche una silenziosità durante l’operatività che soddisfi le esigenze degli utenti più esigenti.

Nuove funzionalità per case e dissipatori HYTE

Per coloro che possiedono i case Y70 Touch e Y70 Touch Infinite, insieme ai dissipatori THICC Q60 e THICC Q80 Trio, Nexus 2.0 porta una ventata di freschezza attraverso diverse novità progettuali. Il case Y70 e la sua variante Y70TI ora possono vantare una nuova interfaccia touchscreen che permette la gestione di widget direttamente tramite un semplice tocco. Questa funzionalità offre agli utenti la possibilità di avviare applicazioni, monitorare parametri di sistema e persino eseguire macro in modo facile e intuitivo.

Per quanto concerne i dissipatori THICC Q60 e Q80 Trio, la nuova schermata ad alta definizione da 5 pollici permette un monitoraggio simultaneo di tre sensori. La nuova opzione Auto Focus adatta il display in base all'applicazione attualmente in uso, ottimizzando così l'interazione. Inoltre, è stata introdotta anche una modalità carosello, che consente di alternare tra le diverse schermate attive a intervalli personalizzati, aumentando ulteriormente la funzionalità e la personalizzazione offerta.

Music Sync 2.0 e strumenti multimediali innovativi

Un'altra innovazione di Nexus 2.0 è rappresentata da Music Sync 2.0, una funzione che unisce l'illuminazione del sistema al ritmo della musica e alle frequenze sonore. Questo crea un'esperienza visiva straordinaria che si coordina dinamicamente con l’audio, offrendo così un intrattenimento visivo che si integra perfettamente con le sessioni musicali. È una caratteristica particolarmente apprezzata da chi ama divertirsi con eventi musicali o esibizioni live.

In aggiunta, Nexus 2.0 introduce strumenti per la modifica di immagini e video, consentendo agli utenti di fare editing direttamente all'interno del software. Questa funzione di cropping multimediale elimina la necessità di programmi di terze parti, semplificando ulteriormente il flusso di lavoro e rendendo l'editing più accessibile a tutti.

Un'interfaccia utente rinnovata e accessibile

L'evoluzione di Nexus 2.0 non si limita all'aggiunta di nuove funzionalità; HYTE ha anche riprogettato completamente l'interfaccia utente. Il layout offre un design moderno e intuitivo, che rende anche complessità precedenti molto più facili da navigare. Le nuove opzioni di personalizzazione e i widget aggiuntivi migliorano non solo l'usabilità ma anche la fruibilità del software, rendendolo adatto a un pubblico internazionale grazie all'integrazione di nuove lingue.

Questa rinnovata attenzione all'esperienza utente riflette l’intenzione di HYTE di creare un software non solo potente ma anche facilmente accessibile a tutti, garantendo che anche i nuovi utenti possano trarre il massimo vantaggio dalle sue potenzialità.

Disponibilità e dimostrazioni al CES 2025

Non resta che aspettare la disponibilità di Nexus 2.0, in programma per il primo trimestre del 2025. Gli utenti interessati possono scaricarlo gratuitamente dal sito ufficiale di HYTE. Inoltre, chi partecipa al CES avrà l’opportunità di esplorare le novità di Nexus 2.0 direttamente presso la suite di HYTE/iBUYPOWER, con dimostrazioni pratiche che mostreranno tutte le potenzialità del software.

Con Nexus 2.0, HYTE si conferma un protagonista nel settore della tecnologia, con un occhio attento non solo alle prestazioni e alle funzionalità, ma anche alle esigenze degli utenti che cercano un'esperienza di utilizzo immersiva e personalizzabile.