La trasformazione del retail: QNAP introduce tecnologie per sicurezza e ottimizzazione dei dati

Il settore retail sta vivendo un periodo di cambiamenti significativi, dove l'integrazione di tecnologie avanzate diventa cruciale per migliorare la sicurezza dei dati, affinare i processi aziendali e arricchire l'esperienza del cliente. QNAP, attivo in questo panorama, propone un insieme di soluzioni complete che uniscono sicurezza, videosorveglianza innovativa, digital signage e reti performanti, rispondendo a esigenze sempre più specifiche.

L'importanza della protezione dei dati nei punti vendita

Le statistiche riportate nel Rapporto sulle Tendenze della Protezione dei Dati di Veeam 2023 indicano un panorama preoccupante, dove l’85% delle aziende ha affrontato almeno un attacco ransomware nel 2022, con il 39% dei dati di produzione compromessi. Questi numeri evidenziano un pressing crescente sulla necessità di protezione dei dati, soprattutto nei punti vendita che gestiscono informazioni sensibili dei clienti, come dati di carte di credito e cronologie degli acquisti.

La soluzione proposta da QNAP, Airgap+, emerge come una risposta efficace a queste problematiche, unendo storage online e offline per garantire una protezione robusta. Con il backup airgap, si conserva una copia dei dati in modalità offline, riducendo il rischio di accessi indesiderati e potenziali perdite di informazioni. Questo approccio è parte integrante della strategia di backup 3-2-1-1-0, che assicura la disponibilità e l’integrità dei dati.

Airgap+: una soluzione innovativa per la sicurezza nei retail

L'innovazione di QNAP risiede nella tecnologia Airgap+, che scollega automaticamente i backup critici dalla rete. Attraverso un sistema integrato con i NAS di QNAP, i backup vengono isolati da accessi non autorizzati, mantenendo comunque la disponibilità immediata per un eventuale ripristino. Utilizzando router come il QHora-321 e QHora-322, Airgap+ crea un airgap logico tra i sistemi NAS, consentendo una connessione controllata soltanto durante l’esecuzione delle operazioni di backup.

Questa gestione intelligente è fondamentale nei punti vendita, dove ogni minuto di inattività può trasformarsi in perdite economiche e danni reputazionali. Airgap+ permette di recuperare i dati in tempi rapidi, garantendo un ripristino delle operazioni senza interruzioni significative. Inoltre, rispetta le norme del GDPR, contribuendo a mantenere la protezione dei dati personali e riducendo il rischio di sanzioni.

Per le piccole e medie imprese, ma anche per le catene di negozi, Airgap+ permette di sviluppare un sistema di backup altamente sicuro senza necessità di investimenti ingenti in infrastrutture complesse. Questo approccio rende la protezione dei dati sempre più accessibile, favorendo l’adozione di pratiche sicure anche tra coloro che non hanno una grande capacità di spesa.

QVR Surveillance Solution: ottimizzazione della sicurezza fisica

In un contesto in cui la sicurezza fisica è essenziale per il successo del retail, QNAP risponde con QVR Surveillance Solution, una piattaforma che sfrutta l'intelligenza artificiale per garantire una sorveglianza efficace. Questo sistema facilita l’implementazione e la gestione della sicurezza all'interno dei punti vendita, superando la complessità tipica di soluzioni diverse.

Compatibile con un vasto assortimento di telecamere, QVR non solo gestisce la videosorveglianza tradizionale, ma integra anche analisi avanzate e funzionalità centralizzate, trasformando la sorveglianza in uno strumento strategico. Tra le sue caratteristiche, Smart Search AI permette indagini rapide su registrazioni, mentre QVR Human analizza i flussi di clienti, migliorando l’efficienza operativa.

In un ambiente retail, la gestione centralizzata delle registrazioni da diverse sedi è fondamentale. QVR consente di monitorare e archiviare le riprese in tempo reale, mantenendo il controllo su tutte le attività attraverso un’unica interfaccia. Inoltre, tale soluzione si integra perfettamente con dispositivi IoT, creando un ecosistema di sicurezza su misura per ogni realtà.

Soluzioni NAS di QNAP: scelte ideali per il retail

QNAP presenta una gamma di soluzioni NAS progettate per soddisfare le esigenze di negozi e catene di grandi dimensioni. Il modello TS-216G si propone come una scelta ideale per piccoli negozi, grazie a prestazioni elevate e un design semplice permettendo l'aggiunta di unità durante il funzionamento. Con protezione avanzata contro ransomware e una gestione centralizzata dei file, si dimostra un punto di riferimento per coloro che cercano un'opzione efficiente.

Per ambienti retail più complessi, il NAS TS-433eU offre versatilità e prestazioni in spazi limitati, ottimizzando la larghezza di banda e supportando diverse soluzioni di backup. Il dispositivo è progettato per garantire la massima affidabilità nella gestione dei dati, fondamentale in un settore in cui ogni dettaglio conta.

Al contempo, il NAS TS-h765eU-8G, grazie alla sua elevata potenza di elaborazione, si adatta perfettamente alle realtà più grandi. Dotato di slot per espansione e supporto per backup completi, rappresenta una soluzione efficiente nel contesto della virtualizzazione, assicurando al contempo un accesso sicuro per la gestione centralizzata degli utenti.

Rete e connettività: novità per il retail

Nel retail moderno, disporre di una rete sicura e performante è cruciale, soprattutto per il funzionamento di sistemi POS, videosorveglianza e digital signage. QNAP offre il router QHora-321, una soluzione progettata per gestire reti Mesh VPN multi-sito, semplificando la connessione tra i diversi punti vendita. Le funzionalità avanzate di QuWAN SD-WAN assicurano una gestione efficiente della rete, riducendo costi e aumentando l'affidabilità.

Il QHora-321, con il supporto per dispositivi IoT e connettività di ultima generazione, garantisce una rete protetta per terminali di pagamento e NAS, proteggendo i dati sensibili dei clienti. Inoltre, l'interfaccia intuitiva semplifica la configurazione e la gestione, permettendo agli amministratori IT di monitorare il traffico di rete e risolvere eventuali problemi in tempo reale.

Switch di rete per migliorare le prestazioni

Gli switch di rete sono fondamentali per gestire il traffico di dati in un ambiente retail. Il QSW-M2106PR-2S2T, progettato per piccole e medie imprese, offre la connettività adeguata per supportare i dispositivi più moderni. Le sue porte PoE++ permettono di alimentare un vasto assortimento di sistemi, riducendo i costi e semplificando l'installazione di nuove tecnologie.

Per realtà più grandi, il QSW-M3216R-8S8T presenta 8 porte 10 GbE SFP+ e un design compatto per ottimizzare la gestione del traffico dati. La capacità di alimentazione dei dispositivi tramite PoE++ facilita l’integrazione di tecnologie avanzate, migliorando l’efficienza e l’affidabilità necessarie nel retail.

Innovazione e sicurezza sono quindi al centro della proposta di QNAP, pronta a spalancare le porte a un futuro dove il retail potrà prosperare in un ambiente circoscritto dalla corazza di tecnologie evolute, con un occhio attento alla protezione dei dati e alla gestione delle operazioni quotidiane.