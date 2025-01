La disputa tra handheld di gioco: Linux vs Android, quale scegliere?

Negli ultimi mesi, le console portatili hanno guadagnato terreno, trasformandosi da un semplice passatempo a una vera e propria mania. Sebbene il mio primo dispositivo portatile sia stato un ASUS ROG Ally con sistema operativo Windows, è stato l'incontro con le console portatili basate su Linux e Android dedicate all'emulazione che ha accresciuto la mia curiosità e necessità di espansione nell'ambito gaming portatile.

Se stai considerando l'idea di avventurarti in questo universo, la prima decisione cruciale riguarda il sistema operativo. Quale scegliere tra Linux e Android per le console portatili? Entrambi presentano vantaggi, ma a seconda delle tue esigenze, la scelta dovrebbe risultare abbastanza chiara.

Linux e Android: un confronto per i giocatori

Un confronto tra Linux e Android per i dispositivi portatili evidenzia alcune differenze significative. In generale, i dispositivi Linux risultano più economici rispetto ai loro omologhi Android e risultano anche più facili da configurare, rendendoli ideali per i principianti. D'altra parte, i dispositivi Android offrono generalmente una potenza superiore e la capacità di emulare console più recenti.

Entrambi i sistemi operativi permettono un certo grado di personalizzazione, sebbene questo processo sia più agevole per le console Linux. Inoltre, i dispositivi Android possono eseguire giochi moderni compatibili con i controller, mentre quelli Linux possono accedere a porting leggeri di alcuni giochi per PC attraverso strumenti come Port Master. Infine, se il tuo obiettivo è un dispositivo di emulazione economico, i dispositivi Linux rappresentano un'ottima scelta, specialmente per quanto concerne l'emulazione di giochi classici.

I vantaggi dei dispositivi portatili basati su Linux

Se stai cercando un emulatore a basso costo e altamente funzionale, i dispositivi Linux non hanno eguali. Per esempio, il TrimUI Smart Pro, un modello di cui ho avuto esperienza, consente di giocare a tutti i titoli retro per meno del prezzo di un videogioco AAA moderno. Molti dispositivi Linux operano su chip a basso consumo che costano fra 30 e 100 dollari e che sono ben ottimizzati per le performance.

Grazie a questa combinazione di chip economici e un sistema operativo open-source, le console Linux offrono prestazioni superiori rispetto al loro costo, rendendole ideali per chi inizia. Alcuni di questi dispositivi arrivano già con emulatori e giochi pre-installati su una scheda microSD, facilitando il processo di avvio e permettendo di iniziare a giocare immediatamente.

È comunque consigliabile sostituire la microSD con un modello di marca più affidabile e caricare personalmente il proprio catalogo di ROM per garantire una performance ottimale e una maggiore tranquillità morale.

Per chi ama sperimentare, i dispositivi portatili Linux permettono un alto grado di libertà. Esistono numerose distribuzioni Linux personalizzabili per diversi modelli, e per la maggior parte basta semplicemente caricare i file sulla microSD preformattata. Opzioni leggere come MinUI o KNULLI, insieme a scelte più complesse come Batocera, consentono di personalizzare ogni dispositivo secondo i propri gusti.

Tuttavia, un limite significativo dei dispositivi Linux è la loro potenza. Non aspettarti di eseguire giochi per Nintendo Switch e difficilmente potrai emulare giochi per PlayStation 2. Ci sono comunque delle eccezioni grazie a strumenti come Port Master, che consentono di eseguire porting moderni di alcuni giochi per PC.

I dispositivi Android: potenza e complessità

Se cerchi un dispositivo portatile per emulazione che offra maggior potenza, potrebbe essere il momento di considerare un dispositivo Android. Questi iniziano intorno agli 80 dollari, ma i modelli più costosi possono superare i 500 dollari. I dispositivi che si collocano nella fascia media, attorno ai 150 dollari, riescono a far girare giochi dell'era PlayStation 2.

Modelli di fascia alta come AYN Odin 2 e AYANEO Pocket EVO vantano schermi OLED, joystick Hall Effect e i chip più recenti, ma spesso questi gadget non sono necessariamente essenziali. Un dispositivo più potente non sempre garantisce prestazioni migliorate, visto che i driver e il software rappresentano una seria limitazione su Android. Nonostante la popolarità degli emulatori su questa piattaforma, la varietà di dispositivi e chip rende difficile lo sviluppo di software specifico.

Inoltre, la configurazione iniziale di questi dispositivi può risultare complessa. Spesso i portatili Android di fascia alta non hanno emulatori pre-installati, il che implica che dovrai installarli manualmente, un processo che può includere l’installazione di driver e la regolazione di parametri di prestazione per ciascun emulatore.

Per chi ha già qualche esperienza nell'emulazione su smartphone, questo processo potrebbe risultare familiare. Tuttavia, dispositivi di marchi più economici come ANBERNIC possono arrivare con alcuni emulatori pre-caricati, anche se questa è comunque un'eccezione e non la regola.