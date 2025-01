La corsa alla sottiliezza: Oppo e Apple si sfidano con i nuovi dispositivi

Il mondo della tecnologia sta assistendo a una competizione sempre più agguerrita riguardo al design sottile dei dispositivi. In particolare, Oppo ha recentemente acceso la sfida con il suo nuovo smartphone pieghevole, il Find N5, confrontandolo con alcuni dei prodotti più noti della Apple, come l'iPhone 16 Pro Max e l'iPad Pro M4. Le immagini pubblicate dall'azienda cinese sul proprio profilo social mettono in evidenza la sottigliezza del Find N5, lasciando intendere che l'innovazione nel design sta diventando sempre più fondamentale nel mercato degli smartphone.

Oppo Find N5: la sottigliezza in primo piano

Le ultime immagini diffuse da Oppo evidenziano come, una volta aperto, il Find N5 risulti essere quasi la metà dello spessore dell'iPhone 16 Pro Max, che presenta uno spessore di 8,25 mm. La rappresentazione grafica fa apparire il dispositivo quasi impercettibile, tanto da sembrare più spesso della sua porta USB-C. Zhou Yibao, il product manager della serie Find, ha affermato che il principale ostacolo nel rendere il dispositivo ancora più sottile è attualmente "il limite della porta di ricarica".

Queste dichiarazioni supportano l'affermazione di Oppo che sostiene di poter vantare il titolo di "pieghevole più sottile al mondo", attualmente detenuto dall'Honor Magic V3, la cui misura è di 4,35 mm quando è aperto. Secondo le ultime indiscrezioni, il Find N5 dovrebbe avere uno spessore di circa 4 mm, mentre il minimo spessore di una porta USB-C è di 2,6 mm. In precedenti comparazioni, la compagnia ha mostrato come il Find N5 possa essere paragonato a due monete cinesi e a un mazzo di quattro carte d'identità. Tra le novità vedremo anche un design con un bump della fotocamera più ridotto sul retro, ulteriormente a testimonianza della ricerca della sottigliezza.

Il futuro con l'iPhone 17 Air

Nel frattempo, si affacciano novità anche dal fronte di Apple, che si prepara a lanciare la nuova linea di iPhone 17. Secondo le informazioni diffuse da Bloomberg, l'azienda di Cupertino potrebbe sostituire il modello standard "Plus" con l'iPhone "Air", un dispositivo che passerà alla storia per la sua proposta sottilità. Mark Gurman ha rivelato che l'iPhone 17 Air sarà circa due millimetri più sottile rispetto all'attuale iPhone 16 Pro, portandosi a una misura di circa 6,25 mm, il che lo renderebbe il modello più sottile mai realizzato dalla Apple.

Le previsioni dell'analista Jeff Pu suggeriscono un'ulteriore riduzione dello spessore, annunciando un dispositivo che dovrebbe attestarsi attorno a 6 mm. Tuttavia, The Information ha riportato che il range previsto per lo spessore potrebbe variare tra 5 mm e 6 mm. Un altro analista noto, Ming-Chi Kuo, ha ipotizzato che l'iPhone 17 Air raggiungerà uno spessore di 5,5 mm nel suo punto più sottile, ma con un'area della fotocamera posteriore più spessa per contenere le nuove funzionalità.

Evoluzione design: dallo spessore ai dettagli

Sebbene l'iPhone 6, presentato con uno spessore di 6,9 mm, fosse stato il più sottile della serie, Apple ha modificato l'approccio al design da quando ha introdotto l'iPhone X, aumentando lo spessore per garantire una maggiore durata della batteria, sistemare obiettivi della fotocamera, hardware Face ID e altri componenti. Sorprendentemente, la sfida tra Oppo e Apple non si limita solo a una gara di spessore; riflette anche come le aziende stiano cercando di differenziare i loro dispositivi attraverso l'innovazione e il design creativo.

Lancio dei nuovi dispositivi

Attualmente, Oppo non ha rivelato ufficialmente la data di lancio del Find N5, che potrebbe essere ribattezzato come OnePlus Open 2 nella sua versione americana. Tuttavia, è previsto il lancio per febbraio. D'altro canto, Apple prevede di lanciare l'iPhone 17 Air insieme al resto della serie iPhone 17, seguendo il tradizionale programma di presentazione di metà settembre.

Con questi ultimi sviluppi, il settore della tecnologia continua a evolversi, mettendo in evidenza l'importanza del design e della funzionalità nei nuovi prodotti. La competizione tra Oppo e Apple suggerisce che la lotta per la sottigliezza non è solo una questione di misure, ma rappresenta una vera e propria battaglia di innovazione.