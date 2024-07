La console clone di PSP che emula tutto: Trimui Smart Pro

PSP è una delle console portatile più amate ed ancora oggi riscuote un grande successo fra gli appassionati del retrogaming ed emulazione, pensate che va venduto più di 82 milioni di unità. Grazie, infatti, alle classiche modifiche è possibile emulare un gran numero di console su PSP, ma naturalmente queste operazioni non sono alla portata di tutti e potrebbe risultare molto più semplice acquistare una PSP moddata oppure puntare ad una PSP clone, come la Trimui Smart Pro, che rende l’esperienza di retrogaming immediata grazie ai tanti emulatori già installati e alle ROM presenti nelle microSD. La Trimui Smart Pro viene venduta nella versione con microSD da 256 Gb a soli 79 euro usando il codice sconto NNNIT07019.

Ad un primo sguardo la Trimui Smart Pro ricorda da vicino PS Vita, le linee rotondeggianti sono le stesse ed anche la disposizione dei pulsanti è praticamente identica. La Trimui Smart Pro è una console portatile leggera e ben costruita, la scocca è realizzata interamente in plastica di buona qualità e le dimensioni compatte (188 x 80 x 17 mm) la rendono facile da trasportare in uno zaino o nella tasca della giacca, ed il feeling al tocco è buono. Soddisfacente anche l'ergonomia che rende la console comoda da tenere in mano e ben salda anche quando abbiamo le mani leggermente sudate.

La portabilità della console è migliorata dalla posizione incassata degli analogici, che però sono abbastanza piccoli e non i più comodi in circolazione da utilizzare, oltretutto manca anche la possibilità di premerli per usare i tasti L3 ed R3, però hanno la sciccheria dei LED colorati gestibili via software. Gli analogici sono quindi un po’ scomodi, ma si lasciano usare senza troppe difficoltà, a questi si affiancano le classiche frecce e pulsanti che hanno una corsa corta ed una precisione più che sufficiente. Sulla parte alta troviamo i tasti dorsali, anche questi non comodissimi da usare a causa della pressione un po’ dura, ma sicuramente sufficienti.

Completano la costruzione, oltre a start, select, tasto di accensione e bilanciere del volume, un tasto per il richiamo del menu di emulazione, uno switch per il passaggio alla modalità a basso consumo, due porte USB-C da usare rispettivamente per ricarica e trasferimento dati, jack audio da 3,5, due speaker sufficienti ed uno slot per la microSD.

A rendere questa console davvero speciale è il suo display. La Trimui Smart Pro monta uno schermo IPS da 4,96 pollici con risoluzione da 1280 x 720 pixel (294 PPI) che riesce a garantire ottimi colori ed una interessante luminosità massima che lo rende perfettamente godibile, anche all’aperto. Il formato è allungato e molti puristi potrebbero storcere il naso, ma le immagini non vengono distorte eccessivamente e risulta perfetto per l’emulazione delle console più moderne.

Sotto la scocca in plastica, la Trimui Smart Pro monta un processore quad-core Allwinner A133plus overcloccato, una GPU PowerVR GE8300 da 660 MHz, 1 GB di RAM LPDDR4x, 8 GB di memoria interna eMMC Storage ed una batteria da 5.000 mAh che raggiungere le 5 ore di autonomia. Presente anche la connessione WiFi da usare anche per lo streaming video.

A fare la differenza è naturalmente il software. La Trimui Smart Pro monta una versione modificata di RetroPie basata su Linux che ci mette a disposizione alcune utili possibilità di personalizzazione, sia della console che del sistema di emulazione, e ben 26 emulatori che comprendono: Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, tutti i GameBoy fino all’Advance, tutte le vecchie console, Mame, NeoGeo, PlayStation, PSP, Dreamcast ed alcuni altri. Il sistema dei menu è ben organizzato, chiaro e semplice da usare e per ogni gioco abbiamo la possibilità di effettuare fino a 10 salvataggi e gestire i caricamenti veloci senza dover aspettare tempi inutili.

L’esperienza di emulazione è generalmente buona. Le vecchie console girano in maniera fluida, precisa, impeccabile e con una giocabilità molto simile a quella originale. Console più recenti come PlayStation e Nintendo 64 girano bene, ma si nota qualche sporadico rallentamento. Qualche incertezza in più con PSP e Dreamcast, ma andando a modificare qualche piccolo parametro di emulazione si riesce ad arrivare ad un’esperienza assolutamente godibile, soprattutto se teniamo in considerazione il prezzo di vendita super economico di 79 euro usando il coupon NNNIT07019.

Nel complesso la Trimui Smart Pro è una console portatile perfetta per un retrogaming senza troppe pretese e perfetta per chi vuole iniziare ad addentrarsi in questo mondo o per chi cerca una console da regalare ai figli, o da regalarsi, per spendere poco ed ottenere tantissime ore di intrattenimento.

